Ky është gabimi më i madh në marrjen e suplementeve ditore

Ky është gabimi më i madh në marrjen e përditshme të suplementeve
Nëse i përkisni grupit të personave që përdorin suplemente, është e natyrshme të pyesni veten për zgjedhjet tuaja, sidomos kur në rrjetet sociale shihni njerëz që lavdërojnë përbërës të caktuar si “ndryshues jete”. Disa suplemente mbështeten nga studime shkencore për përfitimet e tyre në gjumë dhe humor, gjë që e bën zgjedhjen edhe më të ndërlikuar.
Nëse përballeni me një problem shëndetësor ose thjesht nuk ndiheni mirë, marrja e një suplementi mund të duket si ide e mirë – dhe ndonjëherë mund të jetë. Por ky është një fushë që kërkon kujdes. Suplementet ushqimore shiten pa recetë, çka i bën shumë njerëz të mendojnë se janë plotësisht të sigurta.
Duke qenë se suplementet nuk u nënshtrohen rregullave aq të rrepta sa barnat, mjekët shprehin shqetësime. Edhe pse përfitimet e disa produkteve promovohen gjerësisht, jo gjithmonë ka prova të mjaftueshme shkencore që i mbështesin këto pretendime. Megjithatë, ekziston një gabim i zakonshëm që shumë njerëz bëjnë çdo ditë dhe që konsiderohet shqetësues.
Qoftë nëse po mendoni të filloni një suplement të ri, apo tashmë po merrni një të tillë, mjekët theksojnë se duhet të njihni këtë gabim të përhapur dhe potencialisht serioz.
Cili është gabimi më i madh me suplementet?
Është fillimi i një suplementi të ri pa u konsultuar më parë me mjekun. Edhe pse duken të padëmshme, suplementet mund të ndërveprojnë me barna të ndryshme. Ato mund të shkaktojnë efekte anësore serioze, si dëmtime të mëlçisë, të përmbajnë ndotës ose të ndikojnë në efektivitetin e barnave të tjera.
Shpesh ekziston një arsye pse dikush nis të marrë një suplement. Nëse shpresoni që një problem shëndetësor të zgjidhet vetëm me suplemente, kjo nuk është gjithmonë e saktë. Një simptomë mund të jetë shenjë e një problemi të padiagnostikuar. Marrja e një suplementi në vend të vizitës te mjeku mund të vonojë trajtimin dhe të përkeqësojë gjendjen.
Mjekët rekomandojnë konsultim me profesionistë të shëndetit përpara se të filloni çdo suplement të ri. Bisedoni me mjekun ose farmacistin për të shmangur ndërveprime të mundshme të rrezikshme.
Cilët përbërës kërkojnë më shumë kujdes?
Më problematikët janë ata që mund të ndërveprojnë me barna ose të kenë efekte anësore të tyre. Disa përbërës ndikojnë në mënyrën se si trupi metabolizon barnat, duke rritur ose ulur efektin e tyre.
Hypericumi (bari i Shën Gjonit) është ndër suplementet më shqetësuese për shkak të ndërveprimeve të shumta. Ai mund të ndërveprojë me antikoagulantë dhe kontraceptivë, duke rritur rrezikun e gjakderdhjes ose shtatzënisë së padëshiruar.
Suplementet e kalciumit mund të ndërveprojnë me levotiroksinën (forma sintetike e hormonit T4), me disa antibiotikë dhe barna të tjera, duke ulur përthithjen e tyre. Edhe suplementet e hudhrës mund të rrisin rrezikun e gjakderdhjes, ndërsa xhinsengu mund të ndërveprojë me antikoagulantë. Vitamina K mund të ulë efektin e varfarinës. Biotina gjithashtu mund të ndikojë në rezultatet e analizave laboratorike, përfshirë testet e funksionit të veshkave.
A është e sigurt të merren multivitamina pa konsultim?
Multivitaminat konsiderohen relativisht të sigurta dhe zakonisht kanë pak ndërveprime me barna. Shumica e përbërësve të tyre janë të tretshëm në ujë, kështu që teprica eliminohet përmes urinës. Mund të jetë një shpenzim i panevojshëm, por zakonisht nuk shkakton dëme serioze.
Megjithatë, nëse merrni barna, është e këshillueshme të konsultoheni me mjekun edhe përpara fillimit të një multivitamine. Edhe vitaminat dhe mineralet që duken të padëmshme mund të ndikojnë në efektin e disa barnave.
Në përgjithësi, mjekët këshillojnë që të jeni të hapur me profesionistët e shëndetit për përdorimin e çdo suplementi, qoftë multivitaminë apo përbërës specifik.
