Çfarë nuk vesh një burrë?

Debati i vitit të kaluar u përqendrua te ngjyra rozë dhe zgjedhja e saj si një nga ngjyrat dominuese në koleksionet mashkullore, në kuadër të diskutimeve më të gjera që solli termi “çmaskulinizim”. Termi u krijua për të përshkruar propozimet stilistike që u panë në sfilatat e stilistëve të njohur dhe që u veshën në jetën reale nga aktorë, këngëtarë dhe figura të njohura publike.
Nuk dihet se si do ta vlerësonte këtë term profesori Babiniotis, por duke parë një foto të Timothée Chalamet në një tapet të kuq me një veshje me shpinë të hapur, shumëkush e konsideroi termin të goditur. Termi nuk ekzistonte ende në vitin 1999, kur Sakis Rouvas u shfaq në emisionin “Bravo” të Roulas Koromila me një fund nga Valentino. Edhe pse një vit më herët David Beckham kishte veshur diçka të ngjashme, ato u konsideruan raste të izoluara që nuk kërkonin një përkufizim të veçantë.
Në fund të vitit 2025, sipas CNN, një triko rozë fluo nga marka J.Crew u bë virale, pasi u kthye në qendër të një debati nëse “burrat e vërtetë” mund ta vishnin një ngjyrë të tillë. Debati nisi pas një postimi në X nga komentatorja konservatore Juanita Broaddrick, e cila pyeti: “Po bëni shaka? Burra, do ta vishnit këtë triko 168 dollarëshe?” Shumica e reagimeve ishin negative, jo për shkak të çmimit, por sepse u konsiderua si “çmaskulinizuese”. Të tjerë e quajtën “feminizim të burrave”.
Si do të reagonin të njëjtët persona po të kishin ndjekur sfilatat e fundit të modës mashkullore në Paris gjatë Paris Fashion Week? Krijimet që stilistët shpresojnë të hyjnë në garderobat mashkullore vjeshtën e ardhshme përfshinin funde midi, pantallona të shkurtra dhe ngjyra të theksuara si portokalli i djegur, rozë e pluhurosur dhe vjollcë e thellë. Propozohet një largim i dukshëm nga tonet neutrale që tradicionalisht preferohen nga burrat për shkak të imazhit “elegant”, “klasik” dhe “të përjetshëm”.
Por sa burra grekë do të guxonin të adoptonin funde dhe ngjyra të tilla, përveç ndoshta Lakis Gavalas? Nuk bëhet fjalë për orientimin seksual, por për perceptimin e “ekscentrizmit”.
Edhe pse veshjet e paraqitura në pasarela janë zakonisht më të guximshme se ato që gjenden në dyqane, pyetja mbetet: A duhet stilistët të krijojnë për burra realë apo të guxojnë me dizajne që sfidojnë perceptimet tradicionale të stilit dhe shijes? Pas shumë vitesh, qasja gjinore ndaj modës po ndryshon, duke nxjerrë në pah një ideologji më përfshirëse dhe më të lëvizshme.
Mjafton të shohësh jo vetëm pasarelat, por edhe tapetet e kuq, ku figura të njohura si Harry Styles apo Alexander Skarsgård sfidojnë normat gjinore. Megjithatë, nëse debati për një triko rozë është tregues, për disa konsumatorë mashkullorë një kostum i plotë Issey Miyake apo një fund brokadë Dior mbetet ende “i tepërt”. Kujtojmë se paraqitja e David Beckham me sarong në vitin 1998 u konsiderua skandaloze, ndërsa sot shihet si mashkullore dhe tërheqëse.
