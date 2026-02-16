Zelensky: Asnjë lëshim territorial ndaj Rusisë pavarësisht presionit ndërkombëtar për kompromis

Volodymyr Zelensky e bën të qartë se Ukraina nuk do të pranojë lëshime territoriale ndaj Rusisë, pavarësisht presionit ndërkombëtar për kompromis: Së pari garanci sigurie, pastaj diskutim për kompromis
Kiev, Ukrainë – Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina nuk do të pranojë lëshime territoriale ndaj Rusisë, pavarësisht presioneve ndërkombëtare për arritjen e një kompromisi.
Në një periudhë kur po shtohen thirrjet për “zgjidhje realiste”, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, përsëriti të hënën se vendi i tij nuk do të pranojë lëshime territoriale ndaj Rusisë.
Në një postim në platformën X, ai la të kuptohet se Shtetet e Bashkuara i kanë sugjeruar Kievit të shqyrtojë një skenar të tillë në këmbim të garancive të sigurisë.
“Unë mendoj, së pari garanci sigurie. Së dyti, nuk do të dorëzojmë territoret tona, sepse jemi të gatshëm për kompromis. Për çfarë kompromisi jemi të gatshëm? Jo për një kompromis që do t’i japë Rusisë mundësinë të rikuperohet shpejt dhe të kthehet për të na pushtuar”, theksoi ai.
Zelensky: Mund të nënshkruajmë dokumentin për garancitë e sigurisë së bashku me liderët
Më tej, presidenti ukrainas u ndal te prioritetet që ai i konsideron thelbësore, duke theksuar se “Në çdo rast, garancitë e sigurisë do të hyjnë në fuqi vetëm pas një votimi në Kongres. Pra, çfarë ka për t’u frikësuar? Nuk e kuptoj. Mund ta nënshkruajmë dokumentin për garancitë e sigurisë për Ukrainën së bashku me liderët.
Do të jetë një mesazh i fortë për botën se Amerika do t’ju ndihmojë dhe do t’ju mbështesë, se evropianët do të jenë me ju nëse Rusia rikthehet. Dhe më pas mund të flisni me ukrainasit për atë që janë të gatshëm të pranojnë.”
Në një postim të mëparshëm, Zelensky falënderoi SHBA-në për vendosjen e sanksioneve ndaj kompanive ruse të karburanteve, si Rosneft dhe Lukoil, por i bëri thirrje Uashingtonit që të zgjerojë masat edhe në sektorin e energjisë bërthamore, përfshirë institucione si Rosatom.
