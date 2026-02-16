‘Kur heshtja flet’! Rama pritet nga Albin Kurti në promovimin e librit kushtuar UÇK-së

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është pritur me ceremoni zyrtare në Kosovë nga homologu i tij, Albin Kurti.
Gjatë vizitës në Kosovo, Rama u takua gjithashtu me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa mori pjesë në promovimin e librit “Kur heshtja flet”, një botim i dedikuar luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK).
Aktiviteti mblodhi përfaqësues institucionalë, figura publike dhe të ftuar të tjerë, duke u fokusuar në kujtesën historike dhe reflektimin mbi periudhën e luftës në Kosovë.
Në fjalën e tij, Rama u ndal edhe te procesi gjyqësor që po zhvillohet në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, ku po gjykohen ish-drejtues të UÇK-së, përfshirë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Vizita e Ramës në Kosovë vjen në kuadër të angazhimeve institucionale mes dy vendeve dhe pjesëmarrjes në aktivitete me karakter kulturor dhe përkujtimor.
