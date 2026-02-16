Historia e maces ‘në krye të bashkisë’ për 20 vite

Një histori që duket si e shkëputur nga një film komik vjen nga Talkeetna, një qytet i vogël në Alaskë, ku për rreth dy dekada “kryebashkiake” ishte një mace.
Bëhet fjalë për Stubbs, një mace portokalli që në vitin 1997 u zgjodh simbolikisht në krye të qytetit, pasi disa banorë, të zhgënjyer nga kandidatët njerëzorë, vendosën ta votonin atë si alternativë. Edhe pse posti ishte kryesisht ceremonial dhe pa kompetenca administrative, Stubbs u kthye shpejt në figurë ikonike.
Një simbol turistik
Talkeetna është një komunitet i vogël, i njohur si pikënisje për alpinistët që synojnë malin Denali. Prania e “kryebashkiakut” me katër putra u bë shpejt një atraksion më vete. Turistë nga e gjithë bota ndaleshin për ta parë dhe për të bërë foto me të.
Stubbs “qeveriste” zakonisht nga një dyqan lokal, ku kalonte ditën mes vizitorëve, përkëdheljeve dhe vëmendjes mediatike. Historia e tij u publikua nga media ndërkombëtare dhe u bë disa herë virale në rrjetet sociale.
Një histori që rikthehet
Edhe pse Stubbs ndërroi jetë në vitin 2017, historia e tij vazhdon të rikthehet online si një nga episodet më të pazakonta të politikës lokale në botë.
Një dëshmi se ndonjëherë, edhe politika mund të ketë katër putra… dhe shumë personalitet.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd