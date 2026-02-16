Hiqen me karrotrec makinat që bllokojnë korsitë në Tiranë!

Komisariati i Policisë Rrugore Tiranë ka njoftuar se gjatë javës së fundit janë vendosur 325 masa administrative dhe janë nisur 31 procedime penale ndaj drejtuesve të mjeteve që kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor.
Sipas njoftimit zyrtar, konstatimet janë rezultat i intensifikimit të monitorimeve në të gjitha akset e kryeqytetit, me prezencë të shtuar të shërbimeve të Policisë Rrugore dhe përdorim të pajisjeve logjistike.
Objektivi i planit të masave është parandalimi i aksidenteve me pasoja për jetën dhe shëndetin e përdoruesve të rrugës, si dhe shmangia e bllokimeve dhe kaosit në trafik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd