Rama zbulon: Presidentja Osmani është kërcënuar për mbrojtjen e Presidencës

PRISHTINË, 16 shkurt 2026 – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi sot se Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka qenë objekt kërcënimesh për dy vite, pasi nuk ka lejuar hetuesit të kërkonin prova brenda institucionit të Presidencës lidhur me procesin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gjatë promovimit të librit “Kur heshtja flet” nga Ahmet Shala, Rama tha se këto kërcënime lidhen me përpjekjet për të deformuar historinë dhe për të paraqitur Kosovën si një shtet ku në Presidencë mund të gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Ai e lavdëroi Osmanin për vendosmërinë e saj dhe tha se për nder të saj dhe të Kosovës ajo ka penguar një veprim të tillë.
Rama gjithashtu komentoi edhe për Gjykatën Speciale, duke e cilësuar si një instrument politik që në disa aspekte është më i politizuar se sa gjykatat e Serbisë lidhur me Kosovën.
Deklaratat vijnë në një moment kur diskutimet mbi proceset ndërkombëtare për udhëheqësit e UÇK-së dhe mbrojtjen e institucioneve të Kosovës janë në qendër të vëmendjes, ndërsa vizita e kryeministrit shqiptar në Prishtinë ka për qëllim forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd