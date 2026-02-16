Osmani: UÇK, ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndër shekuj

PRISHTINË, 16 shkurt 2026 – Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka theksuar se Ushtria Çlirimtare e Kosovës është “ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndër shekuj”, gjatë promovimit të librit “Kur heshtja flet” nga akademiku dhe ish-ambasadori Ahmet Shala. Ceremonia u zhvillua në Prishtinë në prag të 18-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, me pjesëmarrjen e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, i cili ndodhet atje për vizitë zyrtare.
Në fjalën e saj, Osmani kujtoi sakrificat e bijve dhe bijave të Kosovës gjatë luftës për liri dhe theksoi se UÇK-ja nuk ishte një akt impulsiv, por një përgjigje ndaj shtypjes dhe padrejtësive të sistemit. Ajo nënvizoi rëndësinë e dokumentimit të së vërtetës për të mbrojtur historinë, duke falënderuar autorin e librit për përpjekjen e tij për të kthyer heshtjen e Hagës në një “zë të fuqishëm” mbi realitetin e luftës.
“Për ta mbrojtur të vërtetën duhet ta shkruajmë atë. Lufta e UÇK-së ishte luftë për dinjitet dhe mbijetesë, për të mbrojtur të pambrojturit. Realiteti duhet kuptuar, jo instrumentalizuar nga ata që duan të deformojnë historinë tonë”, tha Osmani, duke e cilësuar këtë periudhë si një nga më të errtat, por gjithashtu dhe më të rëndësishmet për popullin shqiptar.
Ky promovim vjen në një moment kur diskutimet mbi gjykimet ndërkombëtare për udhëheqësit e UÇK-së janë rikthyer në fokusin publik, ndërsa shënimi i 18-vjetorit të pavarësisë thekson rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike të luftës për liri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd