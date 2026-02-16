Berisha kundër nismës ligjore të PS-së: Pezullimi është ndëshkim për vjedhjet e qeverisë

TIRANË, 16 shkurt 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër ndaj nismës ligjore të Partisë Socialiste për ndryshimet që kufizojnë pezullimin nga detyra të zyrtarëve të lartë, duke e cilësuar këtë si një përpjekje për “asgjësimin e sistemit të drejtësisë” dhe mbrojtjen e vetë kryeministrit Edi Rama dhe “bandës së tij plaçkitëse në qeveri”.
Në një konferencë për mediat, Berisha theksoi se pezullimi i zyrtarëve nga detyra nuk synon pezullimin e funksioneve të shtetit, por përbën një mekanizëm ligjor për ndëshkimin e zyrtarëve të lartë që abuzojnë me pushtetin dhe vjedhin pasuritë publike. Ai shtoi se amendamentet e propozuara nga PS kanë vetëm një qëllim: të mbrojnë Edi Ramën dhe anëtarët e qeverisë nga përgjegjësia penale dhe politike.
“Pezullimi synon mbrojtjen e institucioneve, ligjshmërinë e tyre dhe funksionimin e tyre sipas ligjit. Ajo që po ndodh tani është rezultat i veprimeve të një kryehajduti që ka qindra firma për plaçkitje dhe grabitje, qoftë të taksave, qoftë të pasurive publike. Edi Ramës i ka ardhur fundi”, deklaroi Berisha.
Ai gjithashtu u mbështet në opinionet ndërkombëtare, duke përmendur Këshillin e Venecias dhe praktikën e Kosovës për Kodin e Procedurës Penale, duke argumentuar se prokurorët dhe gjykatat kanë të drejtë kushtetuese të pezullojnë zyrtarët që abuzojnë me detyrën për të mbrojtur interesat e qytetarëve.
Reagimi i Berishës vjen pas diskutimeve mbi ndryshimet që kufizojnë pezullimin e kryeministrit, ministrave dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nga SPAK, në një kohë kur qeveria po nxit ligje për të mbrojtur vetë pushtetin e saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd