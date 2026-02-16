Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump uron Kosovën për 18-vjetorin e shtetësisë, riafirmon mbështetjen e SHBA-së
Transmetuar më 16-02-2026, 13:05

PRISHTINË, 16 shkurt 2026 – Presidenti amerikan, Donald Trump, ka uruar Kosovën për 18-vjetorin e shpalljes së pavarësisë dhe ka riafirmuar mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.

Në mesazhin e tij, Trump e përgëzoi Kosovën për pjesëmarrjen në themelimin e Bordi i Paqes, si dhe për mbështetjen ndaj përpjekjeve të SHBA-së për zgjidhjen e konflikteve globale, përfshirë Ukrainën dhe Gazën. Ai theksoi se marrëdhënia mes dy vendeve vazhdon të forcohet dhe mirëpret zgjerimin e partneritetit përmes bashkëpunimit tregtar dhe investimeve.

SHBA-ja i ka dhënë Kosovës mbi 2 miliardë dollarë që nga viti 1998 dhe vazhdon të jetë partneri më i rëndësishëm strategjik i vendit. Kosova së fundmi iu bashkua nismës së Trumpit, Bordi i Paqes, me synim dhënien fund të konflikteve globale.

Megjithatë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe SHBA-së kanë njohur edhe periudha tensioni, për shkak të disa vendimeve të Qeverisë paraprake të kryeministrit Albin Kurti lidhur me minoritetin serb, të cilat ishin konsideruar të njëanshme nga zyrtarët amerikanë. Për këtë arsye, Dialogu Strategjik mes dy vendeve u pezullua vitin e kaluar, por SHBA-ja ka shprehur gatishmëri për rinisjen e tij dhe bashkëpunimin me Kurtin në mandatin e tij të tretë.

Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008, dhe aktualisht njihet nga 121 shtete, megjithatë sfidë mbeten katër vende të NATO-s dhe pesë të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur.

