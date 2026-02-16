Berisha: Vetëm dorëheqja e Edi Ramës e zgjidh këtë krizë të rrezikshme që ka përfshirë Shqipërinë

Ish kryeministri Berisha: Dorëheqja e Ramës, kusht për zgjidhjen e krizës politike
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se dorëheqja e kryeministrit Edi Rama është, sipas tij, e vetmja rrugë për zgjidhjen e krizës politike në vend.
Në një deklaratë publike, Berisha e cilësoi situatën aktuale si “udhëkryqin më të rrezikshëm” për Shqipërinë, duke theksuar se largimi i Ramës nga detyra është “kushti i të gjitha kushteve” për rikthimin e stabilitetit dhe normalitetit institucional.
Ai akuzoi kryeministrin për përpjekje për të mbrojtur veten përmes ndryshimeve ligjore, duke pretenduar se amendamentet e propozuara pas reagimeve ndërkombëtare synojnë të mbrojnë zyrtarë të lartë nga përgjegjësia penale.
Berisha u ndal edhe te çështja e pezullimit të zyrtarëve nga detyra, duke theksuar se kjo është një e drejtë kushtetuese e organit të akuzës dhe e gjykatave, e parashikuar në legjislacionin penal. Sipas tij, pezullimi i një zyrtari nuk nënkupton ndërprerje të funksionimit të institucioneve, por është një masë që synon mbrojtjen e interesit publik dhe integritetit institucional.
Ai shtoi se kjo e drejtë është sanksionuar edhe në praktika dhe opinione ndërkombëtare, duke përmendur referenca nga Komisioni i Venecias.
Nga ana tjetër, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga kryeministri Edi Rama lidhur me deklaratat e kreut të opozitës.
Dorëheqja e Edi Ramës është kushti i të gjitha kushteve për t’i hapur rrugën zgjidhjes së udhëkryqit më të rrezikshëm në të cilit ndodhet Shqipëria në tërë kohërat e saj.
Dorëheqja dhe vetëm dorëheqja e këtij armiku të rrezikshëm të paqes, stabilitetit, qenies, rendit, sigurisë së shqiptarëve, është kushti më themelor për zgjidhjen e kësaj krize që po përpin vendin çdo ditë e më shumë.
Edi Rama, për të mbrojtur krimet e tij monstruoze, për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme, po kalon në veprimtari të tjera, në asgjësimin e sistemit të drejtësisë, në miratimin e ligjeve për të mbrojtur veten e tij dhe bandën e tij plaçkitëse qeveri.
Amendamentet që kërkon të sjellë pas reagimit të fuqishëm dhe kartonit të zi që i nxorën në Bruksel, janë amendamente që kanë si qëllim kryesor të mbrojnë personin Edi Rama dhe anëtarët e organizatës së tij kriminale.
Pezullimi i zyrtarëve nga detyra për keqbërjen e tyre ndaj qytetarëve, është një nen, është një ligj, është një e drejtë ligjore kushtetuese e prokurorisë, e institucionit të akuzës të çdo vendi.
Është një e drejtë që ligjvënësit u kanë njohur prokurorëve dhe gjykatësve për të mbrojtur interesat e qytetarëve nga keqbërësit zyrtarë të lartë.
Është një e drejtë e institucionit të akuzës dhe gjykatave, e sanksionuar edhe në opinionin e Komisionit të Venecias për Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, konkretisht nenit korrespondues të nenit 224 të Kodit të Procedurës Penale të Shqipërisë.
Pra, pezullimi në mënyrë absolute nuk nënkupton pezullimin e asnjë funksioni në vend.
Nënkupton ndëshkimin në emër të interesave të qytetarëve të zyrtarëve më të lartë që përdorin pushtetin për të vjedhur.
Pezullimi, përkundrazi synon mbrojtjen e institucioneve, mbrojtjen e legjitimitetit të tyre, integritetit të tyre, funksionimit të tyre në përputhje me ligjin.
Berisha: Beteja e opozitës është kundër Edi Ramës, jo për çështje individuale
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se opozita ka në fokus largimin e kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se protesta dhe aksioni politik nuk lidhen me individë të veçantë, por me përgjegjësinë politike të tij.
Në një deklaratë publike, Berisha akuzoi kryeministrin për abuzim me pushtetin dhe për përfshirje në afera që, sipas tij, kanë dëmtuar buxhetin e shtetit, taksat dhe pasuritë publike. Ai tha se opozita e konsideron Ramën përgjegjës për situatën aktuale politike dhe ekonomike në vend.
Duke iu referuar zhvillimeve historike të 20 shkurtit 1991, Berisha paralelizoi protestat e asaj kohe me situatën aktuale, duke theksuar se qytetarët, sipas tij, kërkojnë ndryshim politik dhe largimin e kryeministrit nga detyra.
Sipas Berishës, aksioni i opozitës nuk është i përqendruar te çështje individuale apo emra të veçantë, por është, siç u shpreh ai, “personalish kundër Edi Ramës” si drejtues i qeverisë.
Ai shtoi se qytetarët që dalin në protesta kërkojnë largimin e menjëhershëm të kryeministrit, duke e cilësuar atë si përgjegjës për modelin e qeverisjes aktuale.
Nga ana tjetër, nuk ka ende një reagim zyrtar nga kryeministri Edi Rama lidhur me deklaratat e kreut të opozitës.
