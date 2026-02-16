Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shembet muri pritës në aksin Maliq–Lozhan, bllokohet një krah i rrugës pranë urës së Qënckës
Transmetuar më 16-02-2026, 10:59

KORÇË – Një mur pritës është shembur në kilometrin e 13-të të aksit rrugor Maliq–Lozhan, në afërsi të urës së Qënckës, duke shkaktuar rrëshqitje dheu dhe bllokim të pjesshëm të qarkullimit.

Si pasojë e dëmtimit të murit, një masiv dheu ka rrëshqitur mbi një krah të rrugës, duke e bërë të pakalueshëm segmentin në njërën anë. Aktualisht, lëvizja e automjeteve kryhet vetëm në një korsi, me qarkullim të alternuar dhe nën monitorim.

Ndërhyrja për pastrimin e inerteve ka nisur që në orët e para të mëngjesit, me qëllim rikthimin sa më të shpejtë të qarkullimit normal në këtë aks të rëndësishëm, i cili lidh Maliq me zonën e Moglicës dhe Gramsh.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në këtë segment, deri në përfundimin e plotë të punimeve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...