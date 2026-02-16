Carlo Ancelotti ‘bëhet brazilian’, trajneri shijon karnavalet në Salvador

BRAZIL, 16 shkurt 2026 – Carlo Ancelotti, trajneri italian i kombëtares së Brazilit, po shijon në maksimum aventurën e tij të re në Amerikën Latine. Tekniku i “Seleçaos” është parë në karnavalet madhështore të zhvilluara në shtetin e Bahias, ku ka marrë pjesë mes festimeve plot ngjyra dhe muzikë.
Fotot e tij nga festimet në Salvador janë bërë menjëherë virale në rrjetet sociale, duke treguar një Ancelotti të buzëqeshur dhe të integruar në atmosferën festive braziliane.
Që prej marrjes së drejtimit të përfaqësueses së Brazil national football team, trajneri italian ka tërhequr vëmendje të madhe mediatike, ndërsa paraqitja e tij në një nga ngjarjet më ikonike kulturore të vendit shihet si një shenjë e përshtatjes së plotë me realitetin e ri.
Karnavalet në shtetin e Bahia, veçanërisht në qytetin e Salvador, konsiderohen ndër më spektakolaret në Brazil, duke mbledhur çdo vit mijëra vendas dhe turistë nga e gjithë bota.
