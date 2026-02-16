Berisha: Altin Troplini firmosi 16 kërkesa për hetim ndaj meje dhe mbesave, edhe para lindjes së tyre

TIRANË, 16 shkurt 2026 – Kreu i opozitës, Sali Berisha, denoncoi atë që e cilësoi si “skandal”, duke deklaruar se prokurori Altin Troplini ka firmosur 16 kërkesa drejtuar institucioneve të ndryshme për ta hetuar atë dhe familjarët e tij, përfshirë – sipas tij – edhe mbesat “katër vite para lindjes së tyre”.
Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se kishte lënë një mesazh në ambientet e SPAK, ndërsa akuzoi drejtuesin e institucionit, Altin Dumani, si “armik primitiv të pluralizmit politik” dhe “mercenar të Edi Ramës”.
“16 kërkesa brenda një dite”
Sipas Berishës, dokumentet e firmosura nga Troplini janë dërguar në 16 institucione të ndryshme dhe kanë pasur si objekt hetimi një periudhë 30-vjeçare.
“Këtu keni një listë kërkesash të firmosura nga Altin Troplini për 16 institucione, për të hetuar Sali Berishën dhe mbesat e tij, edhe katër vite para lindjes së tyre. Të dërguara pa asnjë lidhje me dosjen, vetëm në kërkim të zbatimit të urdhrit të Edi Ramës”, u shpreh ai.
Berisha shtoi se, sipas tij, veprimet e ndërmarra “nuk kanë lidhje me dosjen”, të cilën e cilësoi si “një piramidë”, ndërsa theksoi se “drejtësia vonon, por nuk harron”.
Deklaratat e tij vijnë në një klimë të tensionuar politike, mes akuzave të ndërsjella mes opozitës dhe mazhorancës lidhur me funksionimin e institucioneve të drejtësisë dhe pavarësinë e tyre.
