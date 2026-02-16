Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mblidhet Grupi Parlamentar i PS, Manja: Propozojmë 7 funksione që të mos pezullohen nga detyra
Transmetuar më 16-02-2026, 09:17

TIRANË, 16 shkurt 2026 – Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste u mblodh paraditen e sotme për të diskutuar ndryshimet e propozuara në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale, që lidhet me masën e pezullimit nga detyra.

Kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, prezantoi përpara deputetëve qëllimin dhe përmbajtjen e nismës, duke sqaruar se dispozita aktuale rregullon masat ndaluese, përfshirë pezullimin nga detyra si masë gjyqësore që synon garantimin e hetimit dhe ndalimin e ushtrimit të një veprimtarie të caktuar.

Sipas Manjës, aktualisht në pikën 1 të nenit përcaktohet se masa e pezullimit nga detyra nuk shtrihet mbi funksionet që burojnë nga ligji elektoral, konkretisht për deputetët dhe anëtarët e këshillave bashkiakë, të zgjedhur sipas Kodit Zgjedhor.

Shtimi i kategorive që nuk pezullohen

Mazhoranca propozon që në pikën 2 të nenit të zgjerohet rrethi i subjekteve që nuk mund të pezullohen nga detyra me vendim gjykate.

Sipas deklaratës së Manjës, lista e propozuar përfshin:

Presidentin e Republikës

Avokatin e Popullit

Zëvendëskryeministrin

Ministrat

Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese

Kryetarin e Kontrollit të Lartë të Shtetit

“Ne propozojmë që në pikën 2 të shtohet edhe rrethi i subjekteve që nuk mund të pezullohen nga detyra”, u shpreh Manja gjatë mbledhjes.

Nisma pritet të depozitohet për shqyrtim në Kuvend, ku parashikohet të shoqërohet me debat politik dhe diskutime juridike mbi balancën mes pushtetit gjyqësor dhe funksioneve të larta kushtetuese.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

