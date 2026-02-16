Horoskopi javor i Paolo Fox për 16 deri 22 Shkurt 2026. Për të gjitha shenjat e zodiakut

Lexoni pasqyrën zodiakald javore për të zbuluar çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat për periudhën 16–22 Shkurt 2026. Një përkthim i noa.al nga publikimi i Paolo Fox në transmetuesin publik italian.
Dashi
DASHURIA:
Këtë javë emocionet intensifikohen dhe marrëdhëniet bëhen më pasionante. Nga 6 marsi Venusi do të hyjë në shenjën tuaj, por deri atëherë mund të zhvillohet një miqësi apo të thellohet një lidhje ekzistuese. Ka mundësi për të rikuperuar marrëdhënie të trazuar ose për t’i dhënë energji të re një lidhjeje të qëndrueshme. Disa diskutime janë të pashmangshme, por shërbejnë për të sqaruar keqkuptimet. Beqarët mund të tërheqin persona interesantë. E premtja është ditë e favorshme. Luhatje me Luanin dhe Shigjetarin.
PUNA:
Ditë me shumë stimuj, por edhe tensione për shkak të projekteve të bllokuara apo çështjeve kontraktuale. Saturni kërkon vendime të qarta dhe racionale. Është momenti të hiqni dorë nga ajo që nuk funksionon dhe të kërkoni alternativa. Mundësitë ekzistojnë, por kërkojnë organizim dhe vendosmëri. Disa duhet të përballen me çështje ligjore ose kontraktuale për t’i zgjidhur.
MIRËQENIA:
Periudhë fizike intensive. Duhet të gjeni kohë për pushim për të menaxhuar stresin. Kujdes me lodhjen dhe energjinë. Aktivitetet rigjeneruese dhe ushqimi i rregullt do të ndihmojnë.
Demi
DASHURIA:
Marrëdhëniet fitojnë stabilitet dhe siguri. Pas një periudhe të paqartë, tani hapen mundësi për pajtim ose njohje të reja. E diela është ditë e favorshme për komunikim të qartë. Beqarët mund të përjetojnë lidhje të lehta por të kënaqshme. Pasiguria e fillim muajit po zbehet.
PUNA:
Java është pozitive për ata që duhet të përfundojnë projekte të nisura më herët ose të riorganizojnë angazhimet. Intuita dhe qartësia mendore janë të forta. Ka rezultate konkrete për ata që kanë nisur një biznes apo kanë ndryshuar rol. Polemikat e fundjanarit janë tejkaluar.
Binjakët
DASHURIA:
Sentimentet konsolidohen. Është kohë për sqarime dhe rikthim harmonie. Flisni hapur për të shmangur keqkuptimet. Çiftet mund të rifitojnë afërsinë. Beqarët tërheqin falë inteligjencës dhe sharmit. Kujdes me tensionet mes të mërkurës dhe të enjtes.
PUNA:
Mars sjell më shumë qartësi dhe mundësi rifillimi. Projektet e ndërprera mund të rishikohen. Problemi kryesor lidhet me financat, ndaj vlerësoni me kujdes çdo iniciativë. Shmangni impulsivitetin dhe planifikoni me strategji afatgjatë.
MIRËQENIA:
Nevojitet ekuilibër mes trupit dhe mendjes. Stresi i akumuluar mund të ndikojë fizikisht. Kujdes me nervozizmin, sidomos më 18. Pushimi dhe ushqimi i rregullt janë të rëndësishëm.
Gaforrja
DASHURIA:
Periudhë e favorshme për emocione të forta dhe rikuperim lidhjesh. Nga data 17 deri 19 ka ditë shumë pozitive për takime dhe afërsi. Empatia dhe ndjeshmëria forcojnë marrëdhëniet.
PUNA:
Situata në zhvillim dhe mundësi të reja profesionale. Projektet e nisura së fundmi japin rezultate. Bashkëpunimet janë të favorshme. Jupiteri në shenjë mbështet zhvillimin.
MIRËQENIA:
Energjia rritet. Ka ndjeshmëri të lartë, por edhe aftësi për të kapur sinjale pozitive. Aktivitetet relaksuese ndihmojnë. Kujdes të premten dhe të shtunën.
Luani
DASHURIA:
Marrëdhëniet kalojnë në fazë sqarimi dhe konsolidimi. Mund të ketë pajtime pas diskutimeve. Beqarët tërheqin falë karizmës. Emocionet janë të forta, por situata është më e qetë se në fillim të muajit.
PUNA:
Pas një periudhe të vështirë, tani hapen mundësi të reja. Konfliktet e vjetra mund të zgjidhen. Saturni mbështet dhe më vonë do të shtohet ndikimi pozitiv i Jupiterit. Çështjet ligjore kërkojnë përpjekje, por ka mundësi suksesi.
MIRËQENIA:
Kujdes me lodhjen dhe stresin. Pushimi është thelbësor. E diela mund të jetë ditë më e rënduar.
Virgjëresha
DASHURIA:
Java favorizon qartësinë. Mund të kapërcehen keqkuptimet përmes dialogut. Venusi në opozitë sjell vështirësi komunikimi, sidomos të mërkurën dhe të enjten. Disa kanë nevojë për kohë reflektimi personal.
PUNA:
Situata përmirësohet. Është moment për vendime strategjike dhe organizim më të mirë. Rezultatet do të jenë të qëndrueshme nëse veproni me kujdes dhe analizë.
MIRËQENIA:
Ekuilibri emocional përmirësohet. Praktikat relaksuese dhe aktivitetet e moderuara ndihmojnë në ruajtjen e energjisë dhe përqendrimit.
Peshorja
DASHURIA:
Vëmendja këtë javë është më shumë te puna sesa te ndjenjat, por marrëdhëniet e rëndësishme nuk duhen lënë pas dore. Rreth së premtes mund të lindë një ndërlikim i vogël. Lidhjet e qëndrueshme nuk do të përballen me pengesa serioze, ndërsa beqarët mund të përjetojnë njohje të reja edhe nëse nuk janë plotësisht të bindur. Të ndarët aktualisht nuk kërkojnë një lidhje për gjithë jetën, por thjesht shoqëri. Java ndihmon në forcimin e ndjenjave ekzistuese dhe në sqarimin e keqkuptimeve, por kërkohet durim.
PUNA:
Projektet dhe iniciativat mbështeten nga yjet. Është periudhë e mirë për të përdorur kreativitetin dhe për të marrë vlerësime. Kujdes me çështjet ligjore dhe detajet kontraktuale. Disa kanë arritur tashmë një sukses të vogël. Qartësia mendore dhe aftësia për planifikim ndihmojnë në kapërcimin e pengesave dhe organizimin efikas të punës. Mos e teproni me lodhjen fizike, sepse javën e kaluar mund të keni kaluar kufijtë.
MIRËQENIA:
Kërkohet balancë mes punës dhe jetës personale. Stresi mund të krijojë tension, por relaksi, aktiviteti fizik i moderuar dhe kujdesi për veten ndihmojnë në rikuperim. Menaxhimi i emocioneve është thelbësor.
Akrep
DASHURIA:
Javë intensive dhe e mbushur me emocione. Pas tensioneve të mëparshme, marrëdhëniet stabilizohen dhe keqkuptimet zgjidhen. Merkuri, Venusi dhe Jupiteri favorizojnë konsolidimin e ndjenjave. Beqarët mund të përjetojnë takime domethënëse. Ditët 17–19 janë veçanërisht të favorshme, edhe për propozime të rëndësishme.
PUNA:
Periudhë e mirë për të rikuperuar projekte të bllokuara dhe për të marrë vlerësime. Organizimi dhe vendosmëria janë kyçe. Bashkëpunimet do të jenë të dobishme për të kapërcyer pengesat dhe për të përparuar profesionalisht.
MIRËQENIA:
Kujdes me stresin dhe energjinë e akumuluar. Pushimi dhe aktivitetet relaksuese ndihmojnë në ruajtjen e qartësisë mendore dhe forcës fizike. Stabiliteti emocional është thelbësor.
Shigjetari
DASHURIA:
Pas një periudhe ngadalësimi, marrëdhëniet kërkojnë kujdes. Ata që kanë kaluar pasiguri do të rifillojnë me më shumë siguri nga muaji mars. Tani është momenti për t’u hapur ndaj emocioneve të reja dhe për të lënë pas kujtimet e vjetra. Kujdes më 18 dhe 19, kur disa çështje mund të rikthehen.
PUNA:
Dëshira për ndryshim është e fortë. Është periudhë e favorshme për të eksploruar mundësi të reja dhe për të lënë pas situatat që ju bllokojnë. Rezultatet konkrete do të shihen muajin e ardhshëm. Saturni shtyn drejt veprimit, Marsi jep energji, por mbeten disa çështje ekonomike ose organizative për t’u zgjidhur. Një mundësi e humbur së fundmi mund të rikuperohet.
MIRËQENIA:
Nevoja për ndryshim ndikon në ekuilibrin mendor dhe fizik. Lëvizja, ambientet e reja dhe udhëtimet e shkurtra ndihmojnë për të rifituar energjinë. Shmangni stresin e panevojshëm në mesjavë dhe jepini vetes pushim.
Bricjapi
DASHURIA:
Këtë javë mund të sqarosh keqkuptime dhe të vendosësh kufij më të qartë në marrëdhënie. Çiftet kanë mundësi të zgjidhin tensione të grumbulluara dhe të forcojnë mirëkuptimin, ndërsa beqarët kuptojnë më qartë çfarë kërkojnë realisht. Sqarimi i ndjenjave dhe eliminimi i situatave të panevojshme ndihmon për të hapur rrugë për dialog të ri, sidomos nëse ka pasur probleme. Meqë në mars kushtet ndryshojnë, është më mirë të përballesh tani me çdo vështirësi.
PUNA:
Qëllimi është menaxhim më i mirë i përgjegjësive dhe heqja e gjërave të panevojshme. Largimi nga detyra që nuk të kënaqin do të rrisë efikasitetin. Është periudhë e mirë për të riorganizuar prioritetet, për të sqaruar keqkuptimet në punë dhe për të marrë vendime strategjike me efekt afatgjatë. Kujdes nga kundërshtarët; dikush mund të përpiqet të të pengojë, por nuk do t’ia dalë.
MIRËQENIA:
Është moment për të lehtësuar mendjen dhe për të vendosur rregull në jetën personale. Organizimi emocional dhe praktik ul stresin dhe përmirëson përqendrimin. Kujdesi për mirëqenien fizike dhe mendore bëhet prioritet: ndryshime të vogla në rutinë dhe pushime të shkurtra janë të dobishme.
Ujori
DASHURIA:
Emocionet janë të qeta dhe pa tronditje. Hapet perspektivë interesante për të ardhmen. Keqkuptimet e fundit nuk rëndojnë dhe lidhjet konsolidohen gradualisht. Së shpejti mund të ketë përfshirje më të fortë emocionale, por kërkohet gatishmëri për përvoja të reja. Frika për të humbur lirinë mund të pengojë përfshirjen; nga marsi priten konfirmime dhe më shumë pasion.
PUNA:
Kreativiteti është në rritje. Idetë origjinale dhe projektet inovative gjejnë terren të favorshëm. Vendos prioritetet për të shmangur shpërqendrimet dhe për të nxjerrë në pah aftësitë. Mund të ketë rezultate konkrete dhe vlerësime. Kujdes me financat; ka shpenzime të tepërta ose pagesa të papërfunduara.
MIRËQENIA:
Pas një periudhe lodhjeje, energjia rikthehet. Aktivitetet krijuese dhe relaksuese ndihmojnë në rikuperim. Menaxho financat me kujdes për të realizuar planet që ke në mendje.
Peshqit
DASHURIA:
Marrëdhëniet janë të qëndrueshme dhe konkrete. Çiftet mendojnë për plane serioze, ndërsa ata që janë të pavendosur mund të zgjedhin atë që ofron më shumë siguri emocionale. Periudha favorizon ndjenja të thella dhe projekte familjare. Nëse dikush të intereson, vepro, sidomos mes datave 17–19 kur ndikimi planetar është i favorshëm.
PUNA:
Planetët mbështesin iniciativat dhe aftësinë për të përballuar sfida. Ka mundësi të reja, veçanërisht për projekte që do të zhvillohen nga fundi i muajit drejt marsit. Merr vendime strategjike dhe konsolido pozicionin profesional. Je ndër shenjat më të favorizuara të periudhës. Mos humb rastet që paraqiten.
MIRËQENIA:
Energjia është e lartë dhe vetëdija për aftësitë e tua rritet. Duhet të ruash stabilitetin emocional dhe të menaxhosh energjinë. Mund të alternosh ditë me shumë aktivitet me ditë plogështie. Rregullo ritmin për të shmangur lodhjen në fundjavë. Jupiteri ofron mbrojtje në veprimet e tua.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
