Dua Lipa i uron «Gëzuar Ditëlindjen» të dashurit të saj Callum Turner me një dozë vere të nxehtë

A janë Dua Lipa dhe Callum Turner një nga çiftet më “hot” të famshme? Ne do të përgjigjemi: po, janë.
Këngëtarja dhe aktori, të cilët janë zyrtarisht bashkë që nga janari 2024, duken më të lumtur se kurrë, me Lipën që ndan një seri fotografish për të festuar 36-vjetorin e partnerit të saj.
Në një nga fotot e postuara në Instagram, çifti pozojnë të qetë në pjesën e pasme të një jahti, duke shijuar diellin, ndërsa në mbishkrimin e postimit ajo shkruan: «Gëzuar ditëlindjen, dashuria ime e përjetshme».
Shën Valentini në tapetin e kuq?
Të shtunën, më 14 shkurt, Dua Lipa bëri një paraqitje surprizë në Festivalin e Filmit të Berlinit për të shoqëruar Callum Turner në premierën botërore të filmit të tij të ri Rosebush Pruning.
Çifti festoi Ditën e Shën Valentinit në tapetin e kuq, duke u treguar shumë të dashuruar, ndërsa blicet e fotografëve “përkëdhelnin” trupat e tyre. Në fotot e mbrëmjes – të cilat Lipa i ndau në Instagram – të dy shkëmbejnë puthje, buzëqeshin, përqafohen dhe shikohen me butësi në sy.
Filmi i ri i Turner
Turner luan rolin kryesor në Rosebush Pruning, një satirë e mprehtë e regjisorit të Motel Destino, Karim Aïnouz, së bashku me Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Lukas Gage, Tracy Letts dhe Pamela Anderson.
Filmi ndjek katër vëllezër nga Amerika teksa “zhyten në izolim dhe trashëgiminë e tyre, duke shmangur kërkesat e babait të verbër dhe duke kërkuar dashuri e njohje tek njëri-tjetri”, sipas përmbledhjes zyrtare.
“Kur Jack, vëllai më i madh dhe shtylla e familjes, njofton se do të shpërngulet me të dashurën e tij Martha, lidhjet e gjakut këputen dhe Ed detyrohet të zbulojë të vërtetën rreth vdekjes së nënës së tyre. Gënjeshtrat e brezave fillojnë të shpalosen dhe struktura e familjes nis të shpërbëhet ngadalë.”
Filmi është me skenar të Efthymis Filippou, i cili ka bashkëpunuar me Giorgos Lanthimos në filma si The Lobster, Dogtooth, The Killing of a Sacred Deer dhe Kindness of Strangers.
Thashethemet për James Bond
Më herët të shtunën, në konferencën për shtyp për filmin, Turner u pyet për thashethemet që e shohin si kandidatin e ardhshëm për rolin e James Bond.
“Është shumë herët për këtë pyetje,” tha ai me një buzëqeshje të lehtë. “Nuk do ta komentoj,” shtoi. /noa.al me të dhënat nga Variety
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd