Çfarë është “sleepmaxxing” dhe pse duhet të të interesojë

Ndjekja e gjumit perfekt si trend social
Ndër tendencat më të rëndësishme që janë shfaqur në rrjetet sociale këto vite, sidomos pas pandemisë, është dëshira për kujdes më të madh ndaj shëndetit mendor dhe për gjetjen e ekuilibrit mes punës dhe jetës private. Së fundmi, kësaj i është shtuar edhe një vëmendje e veçantë ndaj fenomenit të quajtur sleepmaxxing, pra nevoja për të pushuar në mënyrën më të mirë dhe më efektive të mundshme. Kërkimi për gjumin perfekt.
Çfarë është sleepmaxxing
Në TikTok, termi është shfaqur në mbi 125 milionë video me udhëzime, këshilla dhe sugjerime për të maksimizuar potencialin e një gjumi të qetë përmes strategjive dhe metodave të ndryshme. Disa janë shumë ekzotike (si përdorimi i syzeve ose maskave të veçanta), të tjera më të përqendruara te meditimi dhe relaksimi i trupit. Madje, siç raporton Mashable, ka edhe nga ata që sugjerojnë të hash një kivi para gjumit. Në përgjithësi, sleepmaxxing përfshin përdorimin e teknikave, rutinave dhe madje pajisjeve apo aksesorëve për të garantuar një gjumë më të thellë, më të gjatë dhe më të qetë. Mund të sjellë edhe ndryshime të vërteta në stilin e jetesës, përmes transformimit të ambientit ku fle dhe ndjekjes së programeve të rrepta të sjelljes.
Nga lind kjo nevojë?
Ky dëshirë për të fjetur “mirë” është pasojë e teprimeve që shpesh, sidomos të rinjtë, përjetojnë në një shoqëri të bazuar te shpejtësia. Qëndrimi zgjuar duke shfletuar telefonin, daljet deri vonë, mendimet e pafundme në shtrat mbi shqetësimet e përditshme krijojnë probleme dhe rrezikojnë burnout-in. Studime shkencore të fundit kanë treguar se çrregullimet e gjumit janë në rritje në grupe të ndryshme moshe, duke ndikuar cilësinë e jetës. Madje edhe kërkimet në Google për “simptomat e pagjumësisë” janë shtuar. Duhet theksuar se kjo praktikë, e kthyer në trend, është shumë vizuale dhe lehtësisht e transformueshme në video, gjë që përshtatet me formatin e shkurtër të TikTok dhe krijimtarinë e influencerëve.
Mjetet dhe praktikat
Meqë publiku i interesuar është shumë i gjerë, edhe zgjidhjet e propozuara janë të pafundme: pajisje për monitorimin e gjumit, jastëkë specialë, pizhama inteligjente, podcaste të ndërtuara posaçërisht për të ndihmuar njerëzit të flenë. Disa sugjerojnë përdorimin e batanijeve të rënda për të ulur ankthin ose eksperimentimin me sisteme polifazike, pra modele alternative gjumi me disa dremitje gjatë ditës. Shfletimi i videove mbi këtë temë është si hyrja në një dimension paralel, pothuajse mistik.
Rreziqet
Edhe pse gjumi i mirë sjell përfitime dhe përmirëson shëndetin, ekziston edhe ana tjetër e medaljes. Çdo obsesion nuk është i shëndetshëm dhe mund të rrisë stresin. Madje ekziston një term, Orthosomnia, që përshkruan shqetësimin e tepruar për arritjen e “gjumit perfekt”. Ka edhe përdorim të gabuar të pajisjeve teknologjike, që mund të ndërpresin ose të ndryshojnë pushimin. Së fundi, duke qenë se është një trend i lindur nga rrjetet sociale, duhet pasur kujdes ndaj dy efekteve kryesore negative: pritshmëritë joreale dhe dezinformimi. Pra, edhe pse sleepmaxxing nis nga premisa të mira, është një fenomen që duhet marrë me kujdes. /noa.al me të dhënat nga AGI
Imazhi: Amr Bo Shanab / Science Photo Libr / Asa / Science Photo Library Via Afp
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd