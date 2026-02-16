Trend “2016”: pse Gen Z po i kthen rrjetet sociale 10 vite pas?

Jo vetëm nostalgji – trendi ‘2016’ është një arratisje nga inteligjenca artificiale dhe perfeksionizmi algoritmik
Ndërsa bota merret me kufijtë e rinj të inteligjencës artificiale gjenerative, një pjesë e madhe e përdoruesve të rrjeteve sociale ka vendosur të shtypë butonin “mbrapa”. Mjafton të shfletoni TikTok ose Instagram për ta kuptuar. Jemi në vitin 2026, por duket sikur jemi kthyer në vitin e Lemonade të Beyoncé dhe zgjedhjes së Donald Trump.
Trendi i 2016-s nuk është më një operacion nostalgjik për Millennial-ët; është kthyer në një kanon estetik që po ndikon modën, muzikën dhe, mbi të gjitha, mënyrën se si komunikojmë. Për të kuptuar përmasat e fenomenit, duhet parë shembujt konkretë që po mbushin faqet.
Rikthimi i estetikës së 2016-s
Nëse në 2024 dhe 2025 dominonte lëkura perfekte, grimi i padukshëm dhe rendi maniakal, sot krijuesit po rikthejnë chokers prej kadifeje, këmisha me kuadrate të lidhura në bel dhe, mbi të gjitha, grimin “bold”. Në TikTok ka shpërthyer sërish tutoriali për vetullat e përcaktuara (Insta-brows) dhe buzëkuqin mat ngjyrë malve ose kafe, tipik i epokës së parë të Kylie Jenner. Këto javë kanë dalë mijëra video që evokojnë verën e 2016-s si “verën e fundit të lumtur të njerëzimit”. Simboli është Pokémon GO: video me turma që vrapojnë në Central Park ose në Piazza del Duomo për të kapur një Vaporeon. Ai moment përfaqëson, në kujtesën kolektive, pikën e fundit të ekuilibrit ku teknologjia arrinte të nxirrte njerëzit jashtë shtëpisë, në vend që t’i izolonte në botë virtuale.
Hitet e 2016-s dominojnë streaming-un
Klasifikimet e streaming-ut po regjistrojnë rritje të pazakonta për këngë që kanë përcaktuar atë vit. Nuk bëhet fjalë vetëm për klasike të mëdha, por për “vibe”-a të tëra muzikore. Closer e The Chainsmokers është kthyer në himnin zyrtar të videove “throwback”. Work e Rihanna-s dominon trendet e vallëzimit dhe Love Yourself e Justin Bieber është kolona zanore e përmbajtjeve më introspektive.
Spontaniteti digjital i humbur
Arsyeja pse ky trend shpërtheu me kaq forcë pikërisht tani është sociologjike. Në 2026, prodhimi i përmbajtjes është bërë “tepër perfekt”. Imazhet e gjeneruara nga AI janë të papërsosura, filtrat e bukurisë janë të padallueshëm nga realiteti dhe gjithçka duket e ndërtuar me kujdes. Viti 2016 perceptohet si epoka e fundit e internetit “të papërpunuar”. Atëherë, fotot në Instagram ishin katrore dhe plot filtra të ngopur si Valencia ose Mayfair. Postoheshin foto ushqimesh të shëmtuara, por reale. “Stories” sapo kishin lindur dhe përdoroheshin pa filtra profesionalë, thjesht për të thënë “jam këtu”. “Sot postojmë për algoritmin, në 2016 postonim për miqtë,” shkruan një përdorues në një koment me 200.000 pëlqime. Kjo fjali përmbledh zemrën e tendencës: dëshirën për të rigjetur spontanitetin digjital që sot duket i humbur.
Ndikimi i trendit në modë dhe kompani
Trendi prek edhe kompanitë. Marka si Adidas kanë parë një rritje të shitjeve të Superstar dhe Stan Smith, atletet mbretëresha të atij viti. Edhe shtëpitë e modës po rikthejnë prerje dhe aksesorë që dukeshin të harruar, duke konfirmuar se cikli i modës është shkurtuar nga 20 vite në vetëm 10. Trendi i 2016-s, pra, nuk është thjesht një kujtim, por një simptomë. Ai na tregon se, pavarësisht se teknologjia e 2026-s është jashtëzakonisht e avancuar, njeriu ka ende nevojë për atë “imperfeksion të shëndetshëm” që karakterizoi mesin e dekadës së kaluar. Mbetet për t’u parë nëse do të jetë thjesht një flluskë kalimtare apo nëse ky rikthim tek origjina do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si do të përdorim rrjetet sociale në muajt e ardhshëm. /noa.al me të dhënat nga AGI
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd