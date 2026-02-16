Horoskopi javor i Brankos: Të gjitha shenjat për 16 deri 22 Shkurt 2026

Si çdo javë, astrologu Branko ka publikuar pasqyrën javore për të gjitha shenjat e horoskopit. Për periudhën 16–22 Shkurt 2026, yjet sjellin zhvillime të ndryshme për secilën shenjë. Ja çfarë pritet këtë javë.
Horoskopi për Dashin (21 Mars – 19 Prill)
Të lindurit në shenjën e Dashit do të kenë energji të lartë dhe iniciativë gjatë gjithë javës. Megjithatë, duhet të kontrolloni impulsivitetin. Është e rëndësishme që kjo energji të drejtohet drejt projekteve konkrete dhe të planifikuara mirë. Marrëdhëniet, citon noa.ak, kërkojnë vëmendje të veçantë; shmangni keqkuptimet dhe komunikoni qartë me partnerin për të ruajtur harmoninë.
Horoskopi për Demin (20 Prill – 20 Maj)
Kjo javë për Demin karakterizohet nga stabilitet emocional dhe reflektim. Është moment i mirë për t’u përkushtuar më shumë familjes dhe lidhjeve afektive. Kultivoni marrëdhëniet me durim dhe mirëkuptim. Shmangni debatet e panevojshme dhe përqendrohuni në atë që ka vërtet rëndësi.
Horoskopi për Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)
Periudha është shumë e favorshme për komunikim dhe jetën sociale. Shfrytëzoni energjinë për takime të reja dhe bashkëpunime. Është moment i mirë për të zgjeruar rrjetin social dhe profesional. Merrni pjesë në aktivitete dhe takime që mund të hapin mundësi të reja, sidomos në aspektin e punës.
Horoskopi për Gaforren (21 Qershor – 22 Korrik)
Kjo javë kërkon kujdes ndaj ekuilibrit emocional. Është e këshillueshme të gjeni kohë për pushim dhe reflektim. Praktika si meditimi apo qetësia personale mund të ndihmojnë në ruajtjen e stabilitetit të brendshëm. Marrëdhëniet familjare janë pikë e fortë dhe do të ofrojnë mbështetje në çdo moment.
Horoskopi për Luanin (23 Korrik – 22 Gusht)
Përballeni javën me vendosmëri dhe energji. Ka mundësi për rezultate të rëndësishme në punë, falë angazhimit dhe ambicies. Në dashuri priten momente pasioni dhe sqarime të rëndësishme. Është periudhë e mirë për të forcuar lidhjet dhe për të zgjidhur keqkuptimet.
Horoskopi për Virgjëreshën (23 Gusht – 22 Shtator)
Kjo javë kërkon përqendrim në detaje dhe organizim. Shmangni vendimet e nxituara dhe ruani qetësinë përballë vështirësive. Durimi dhe saktësia do të jenë faktorë kyç. Merrni kohën e nevojshme për të analizuar çdo situatë me kujdes përpara se të veproni.
Horoskopi për Peshoren (23 Shtator – 22 Tetor)
Kjo është një periudhë e favorshme për marrëdhëniet ndërpersonale. Investimi në komunikim është thelbësor për të zgjidhur tensionet dhe për të forcuar lidhjet. Është javë shumë e mirë për të sqaruar keqkuptimet dhe për të konsoliduar raportet me miqtë dhe partnerin, duke krijuar një klimë bashkëpunimi dhe harmonie.
Horoskopi për Akrepin (23 Tetor – 21 Nëntor)
Javë intensive dhe e mbushur me emocione të forta. Është e rëndësishme ta drejtoni këtë energji drejt aktiviteteve pozitive, duke shmangur konfliktet me personat që ju rrethojnë. Pasioni mund të jetë forcë shtytëse për ndryshim, por edhe burim tensioni. Kontrolli dhe menaxhimi i emocioneve janë thelbësore.
Horoskopi për Shigjetarin (22 Nëntor – 21 Dhjetor)
Do të shfaqen mundësi të reja si në punë ashtu edhe në jetën personale. Qëndrimi fleksibël dhe i hapur ndaj ndryshimeve do të jetë vendimtar. Mund të paraqiten mundësi të papritura që kërkojnë guxim. Kjo është një periudhë rritjeje dhe zhvillimi. Dilni nga zona e rehatisë dhe përfitoni.
Horoskopi për Bricjapin (22 Dhjetor – 19 Janar)
Java paraqitet produktive dhe këmbëngulja do të shpërblehet. Organizimi i kohës është thelbësor për të shmangur stresin dhe mbingarkesën. Është moment i përshtatshëm për të planifikuar objektiva afatgjata dhe për të punuar me disiplinë drejt realizimit të tyre.
Horoskopi për Ujorin (20 Janar – 18 Shkurt)
Kjo javë sjell frymëzim dhe kreativitet. Ndiqni intuitën dhe mos hezitoni të propozoni ide të reja. Kreativiteti mund të japë rezultate konkrete, ndaj shprehni mendimet dhe ndani projektet me të tjerët.
Horoskopi për Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)
Kjo është një javë reflektimi dhe kujdesi për mirëqenien emocionale. Gjeni kohë për veten dhe për pasionet tuaja. Introspeksioni dhe zhvillimi personal janë prioritare në këtë periudhë. Është moment i mirë për të rikuperuar energjinë dhe për t’u rilidhur me objektivat profesionale dhe personale. /noa.al
