Plani i Rritjes dhe Agjenda e Reformave të Shqipërisë përballë sfidave të zbatimit

Plani i Rritjes dhe Agjenda e Reformave për Ballkanin Perëndimor u prezantua për herë të parë në maj 2023 nga presidentja e Komisioni Europian, Ursula von der Leyen, gjatë forumit Globsec në Bratislavë.
Sipas prezantimit zyrtar, Plani u ndërtua mbi katër shtylla kryesore me synimin për të përshpejtuar integrimin ekonomik të rajonit në tregun e përbashkët europian, për të thelluar reformat strukturore, për të rritur financimin përmes instrumenteve të reja dhe për të nxitur bashkëpunimin rajonal.
Objektivi ambicioz: dyfishimi i ekonomive
Në deklarimet fillestare, u artikulua objektivi që ekonomitë e Ballkanit Perëndimor të dyfishohen brenda një dekade. Një ritëm i tillë do të kërkonte rritje mesatare vjetore rreth 7%, ndërsa në skenarë më të përshpejtuar deri në 10% në vit.
Megjithatë, zhvillimet ekonomike të viteve 2024–2025 tregojnë se nivele të tilla rritjeje janë të vështira për t’u arritur në kushtet aktuale, edhe nëse përfshihet inflacioni në llogaritjen e rritjes nominale.
Zbatimi i reformave: progres i kufizuar
Për Shqipërinë, Plani parashikon 143 reforma që duhet të realizohen deri më 31 gusht 2027. Sipas të dhënave të publikuara, deri në mesin e periudhës së zbatimit janë përmbushur 21 masa.
Reformat përfshijnë fusha që prekin:
sundimin e ligjit dhe funksionimin e institucioneve;
administratën publike;
klimën e biznesit;
energjinë dhe tregun e brendshëm;
luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e sistemit gjyqësor.
Zyrtarë europianë, përfshirë komisioneren për zgjerimin Marta Kos, kanë theksuar se reformat “prekin struktura të vendosura pushteti dhe interesa të rrënjosura”, duke nënvizuar natyrën e ndërlikuar të procesit.
Dimensioni financiar
Plani parashikon për Shqipërinë rreth 900 milionë euro në formën e granteve dhe kredive të buta, të kushtëzuara me përmbushjen e reformave të dakordësuara. Mekanizmi i ri i pagesave të lidhura drejtpërdrejt me rezultatet përbën një risi në qasjen e Bashkimi Europian ndaj rajonit.
Një element kyç në procesin e anëtarësimit mbeten edhe standardet e ndërmjetme (IBAR), të cilat duhet të përmbushen përpara mbylljes së kapitujve të negociatave. Në rajon, Mali i Zi konsiderohet më përpara në këtë aspekt.
Perspektiva
Analizat kritike vlerësojnë se ritmi aktual i reformave mund të vonojë objektivat e integrimit, ndërsa mbështetësit e Planit argumentojnë se instrumenti financiar dhe presioni politik i kushtëzimit mund të përshpejtojnë progresin nëse ekziston vullnet i mjaftueshëm politik.
Në çdo rast, ecuria e Planit të Rritjes në Shqipëri do të varet nga thellësia e reformave strukturore, konsensusi politik i brendshëm dhe aftësia për të përmbushur standardet e vendosura nga Bashkimi Europian në vitet në vijim.
