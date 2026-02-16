Moskë- Zëdhënësja e Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë, Maria Zakharova, ka deklaruar se “regjimi i Kievit ka arritur nivelin e një qelize terroriste ndërkombëtare me tendenca neonaziste”, sipas raportimit të RIA Novosti.
Komentet u bënë gjatë një interviste në emisionin “Big Game” në Channel One Russia. Zakharova ngriti pyetje ndaj ekspertëve ndërkombëtarë të sigurisë, duke kritikuar mungesën e një debati në forume globale mbi, sipas saj, transformimin e autoriteteve në Kiev.
Ajo iu referua edhe Munich Security Conference, duke pyetur pse nuk është zhvilluar një diskutim i posaçëm mbi atë që e cilësoi si kalim nga një “regjim kukull” në një “qelizë terroriste ndërkombëtare me devijim neonazist”.
Sipas saj, situata përbën “terrorizëm ndërkombëtar të nxitur nga armët, paratë dhe mbështetja politike e jashtme”, duke shtuar se bëhet fjalë për një “konglomerat vendesh nën kujdesin e NATO-s”. Zakharova akuzoi autoritetet ukrainase për sulme ndaj civilëve dhe punonjësve të shërbimeve të emergjencës, përfshirë personelin mjekësor.
Autoritetet në Kiev dhe aleatët perëndimorë i kanë hedhur poshtë vazhdimisht akuza të tilla nga Moska, duke i cilësuar si pjesë e narrativës zyrtare ruse në kuadër të konfliktit në Ukrainë.
