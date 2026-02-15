Një grua zgjidhet në krye të degës së Partia Demokratike në Lezhë

Donika Ndoji është zgjedhur kryetare e degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Lezhë, pas përfundimit të procesit zgjedhor të zhvilluar brenda strukturave lokale të kësaj force politike.
Sipas njoftimeve zyrtare, Ndoji mori mbështetjen e anëtarësisë në një garë të cilësuar si korrekte dhe qytetare, ku kandiduan gjithashtu Paulin Marku dhe Salvador Kaçaj.
Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, deputeti Agron Gjekmarkaj përgëzoi degën e PD-së në Lezhë për organizimin e procesit, duke vlerësuar pjesëmarrjen dhe angazhimin e demokratëve.
“Mirënjohje dhe falënderime për qindra demokratë pjesëmarrës që me angazhimin dhe përkushtimin e tyre dëshmuan edhe një herë vlerat e demokracisë dhe frymën e bashkëpunimit”, – u shpreh ai.
Gjekmarkaj vlerësoi gjithashtu kandidatët në garë për korrektesën e treguar, si edhe punën e komisionit të votimit dhe strukturave organizative të partisë.
Në përfundim, ai uroi kryetaren e re për sukses në drejtimin e degës dhe në përmbushjen e objektivave politike në vijim.
