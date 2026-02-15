Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fitore në fund/ Vllaznia mposht KF Elbasani
Transmetuar më 15-02-2026, 22:21

Vllaznia Shkodër ka siguruar një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj KF Elbasani, në kuadër të javës së 24-t të Kategoria Superiore.

Skuadra shkodrane kaloi në avantazh në minutën e 24-t me golin e Bekim Balajt, që ndezi festën në tribunat kuqezi. Elbasani reagoi në pjesën e dytë dhe riktheu baraspeshën në minutën e 80-të me Boye, duke rihapur sfidën.

Megjithatë, në minutën e 90-të ishte Dodaj ai që realizoi golin vendimtar, duke i dhënë tre pikë të çmuara ekipit të drejtuar nga trajneri Martini.

Me këtë sukses, Vllaznia kryeson renditjen me 48 pikë, pesë më shumë se ndjekësja më e afërt, Egnatia.

Në ndeshjet e tjera të ditës, Dinamo dhe Flamurtari u ndanë në barazim 1-1, ndërsa Partizani triumfoi 2-0 në derbin ndaj Tiranës.

