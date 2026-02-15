Marshimi pro UÇK/ Përparim Rama konfirmon pjesëmarrjen në marshin e 17 shkurtit

Kryetari i Komuna e Prishtinës, Përparim Rama, ka bërë të ditur se do të mbështesë marshin e 17 shkurtit të organizuar nga platforma “Liria ka Emër”, duke e cilësuar atë si një çështje kombëtare dhe jo thjesht partiake.
Në një konferencë për media, Rama theksoi se vlerat e Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) duhet të mbështeten përtej dallimeve politike. Ai konfirmoi gjithashtu se gjatë ditës së martë, Trafiku Urban në kryeqytet do të funksionojë pa pagesë, për të lehtësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në marsh.
“Patjetër që po. Vlerat e UÇK-së i kam përkrahur gjithmonë, si kryetar dhe si institucion. Kjo është çështje kombëtare dhe duhet të ngrihet mbi interesat partiake. Do të jem aty dhe Trafiku Urban do të jetë në shërbim të qytetarëve pa pagesë gjatë asaj dite”, deklaroi Rama.
I pyetur nëse Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e përkrah marshin, duke qenë se nuk votoi Rezolutën në Kuvend, Rama tha se subjekti nuk ka qenë kundër, por nuk ka marrë pjesë në votim për shkak të një pike shtesë të propozuar që nuk u përfshi në tekstin final.
Pak ditë më parë, Kuvendi i Kosovës miratoi me 90 vota pro Rezolutën në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së. Deputetët e PDK-së, Vetëvendosjes dhe AAK-së votuan pro, ndërsa ata të LDK-së nuk morën pjesë në votim. Deputetët e Listës Serbe u larguan nga salla para votimit.
Marshi “Drejtësi, jo politikë” do të mbahet më 17 shkurt, në orën 14:00, në Prishtinë, me qëllim mbështetjen e ish-drejtuesve të UÇK-së që po gjykohen në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
