Britney Spears: Linçimi, prangat dhe hakmarrja e artë e princeshës së pop-it – “Drejtësia”

Britney Spears bëri një lëvizje strategjike, pasi shitja e të drejtave të katalogut të saj tek kompania Primary Wave për 200 milionë dollarë konsiderohet nga njerëz pranë saj si “rivendosje e drejtësisë historike”.
Për 44-vjeçaren, princeshën e pop-it që nisi nga Mickey Mouse Club dhe u kthye në ikonë absolute të viteve 2000, jeta personale shpesh errësoi arritjet artistike. Tani, ajo dhe bashkëpunëtorët e saj po rimarrin kontrollin e narrativës.
Siç citohet nga një mik i saj: “Kjo është Britney Spears që formësoi kulturën pop, ndikoi çdo artist dhe vazhdon ta bëjë. Nuk është gjithçka dramë και është koha që bota ta trajtojë me respektin që meriton.”
Marrëveshja, e formalizuar më 30 dhjetor, përfshin pjesën e saj të të drejtave në hite globale si “…Baby One More Time” dhe “Oops!… I Did It Again”, ndërsa ajo ruan plotësisht të drejtat mbi emrin dhe imazhin e saj.
Sipas vlerësimeve të Forbes, kjo marrëveshje dyfishon pasurinë e saj personale, duke e çuar vlerën neto në rreth 150 milionë dollarë. Në vitin 2021 pasuria e saj llogaritej rreth 60 milionë dollarë. Megjithëse turnetë, albumet dhe rezidenca katërvjeçare në Las Vegas sollën mbi 137 milionë dollarë të ardhura bruto, për shkak të kostove menaxheriale dhe kujdestarisë, shumë pak përfitime arrinin realisht tek ajo.
Një burim pranë saj shpjegon se në fillimet e karrierës fitonte vetëm 2-3% nga të drejtat e autorit për tre albumet e para, kur shumica e artistëve marrin 20-25%. “Është një përpjekje për të korrigjuar historinë.”
Pretendimet se shitja lidhet me gjendjen e saj financiare apo me kërkesat e ish-bashkëshortit Kevin Federline hidhen poshtë. Federline, i cili merrte 5 milionë dollarë në vit për kujdestarinë e djemve, ndaloi së marrë këtë shumë shtatorin e kaluar. Sipas burimeve, Britney nuk përballet me vështirësi ekonomike dhe është e fokusuar në përmirësimin e marrëdhënieve me djemtë e saj, Sean Preston dhe Jayden James.
Profesori i industrisë muzikore Clayton Durant e përshkruan marrëveshjen si “një kapitull të ri, ku Britney merr vendime për muzikën e saj me kushtet e veta”.
Po ashtu, në vëmendje është adaptimi filmik i librit të saj “The Woman in Me”, me regjisorin Jon M. Chu që premton t’i “japë drejtësi” historisë së saj, duke eksploruar edhe seksizmin që vazhdon të ekzistojë në industri.
Kafazi i artë dhe rrëzimi digjital
Në nëntor 2021, një gjykatës i dha fund kujdestarisë 13-vjeçare që i kishte hequr kontrollin mbi jetën dhe financat e saj. Britney mendoi se më në fund ishte e lirë.
Lëvizja “Free Britney” festoi fitoren, ndërsa slogane si “Leave Britney Alone” u bënë virale. Por më pas, një valë e re kritikash u shfaq në rrjetet sociale, ku sjelljet e saj në Instagram – videot ku kërcen, mbishkrimet enigmatike apo fotot provokuese – u kthyen në objekt analizash dhe gjykimesh.
Kevin Federline publikoi kujtimet e tij, duke sugjeruar se ajo ka probleme të shëndetit mendor dhe duhet “shpëtuar”, edhe pse vetë ka deklaruar se nuk ka komunikuar me të prej vitesh.
Në forumet online përdoren shpesh fjalë si “manike”, “e frikshme” dhe “delirante”. Spekulimet publike për gjendjen e saj kanë arritur nivele që kujtojnë fillimet e viteve 2000, kur babai i saj mori kontrollin e plotë mbi jetën e saj.
Sot, jo vetëm paparacët, por edhe rrjetet sociale veprojnë si tabloide të reja, ku kushdo mund të bëhet “prokuror” apo “analist”.
E burgosur nga gjithkush e gjithkund
Edhe një vijë eyeliner-i e çrregullt apo një shtëpi e parregullt mjaftojnë që disa të kërkojnë rikthimin e kujdestarisë. Në Reddit, forume të specializuara në kritikimin obsesiv të të famshmëve – zakonisht grave – grumbullojnë qindra mijëra shikime.
Një postim krahasoi një video të saj nga 2018 me një nga 2024, duke sugjeruar se “ka dëmtim të trurit” sepse “ka ndaluar medikamentet”. Komentet shpesh patologjizojnë sjelljet e saj në vend që të tregojnë empati.
Profesorja e psikologjisë June Gruber thekson se gjuha e përdorur ndaj figurave si Britney shpesh i etiketon si “të çmendura” apo “të rrezikshme”, duke munguar dhembshuria.
Ajo dhe ata
Në kontrast, burrat e famshëm shpesh trajtohen me tolerancë. Depresioni i Bruce Springsteen paraqitet si pjesë e kreativitetit të tij, ndërsa Pete Davidson apo Kanye West nuk u privuan kurrë nga autonomia e tyre.
Profesori Stephen P. Hinshaw shpjegon se gratë përballen me tre pritshmëri kontradiktore: të jenë kujdestare të dashura, seksuale dhe njëkohësisht të suksesshme pa përpjekje. Kur nuk përmbushin këto standarde, stigmatizohen si “të paqëndrueshme” apo “jo të besueshme”.
Edhe pas përfundimit të kujdestarisë, disa fansa ndihen sikur ajo u “detyrohet” versionin e saj të vjetër.
Kur lëvizja “Free Britney” nisi, u quajt teori konspirative. Por dëshmia e saj në gjykatë provoi se shumë nga shqetësimet e fansave ishin reale. Megjithatë, disa vazhdojnë me teori ekstreme, madje duke pretenduar se është zëvendësuar me një sozi apo deepfake.
Kush i mbron nga “mbrojtësit” e saj;
Federline duket se përfiton nga kjo atmosferë, duke e paraqitur atë si të paaftë në librin e tij. Ndërkohë, “shpëtimtarët” e vetëshpallur nuk mund të imponojnë ligjërisht një kujdestari të re, por mund të ndikojnë në narrativë, duke e “diagnostikuar” nga larg për argëtim.
Fansat e saj realisht kontribuan në çlirimin e saj nga një situatë e padrejtë, dhe ajo i falënderoi publikisht. Por energjia e një mase të madhe online, e ushqyer nga algoritmet, mund të kthehet shpejt në diçka të errët dhe agresive.
Një formë e re kujdestarie duket se po shfaqet: jo nga një gjykatës, por nga një turmë digjitale që konsumon çdo lëvizje të saj, duke ushtruar presion përmes mediave sociale – tabloidet e reja të epokës sonë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd