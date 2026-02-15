Zodiaku Ekstrem: Do’s & Don’ts e javës 16 deri 22 Shkurt 2026

Mendja juaj zgjidh probleme edhe në gjumë
Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, dëshirë krijuese dhe ndryshime që po afrohen.
Do’s dhe Don’ts e javës vijnë për të vënë gjërat dhe ju në një rregull. Rubrika “Zodiaku Ekstrem ” është këtu — dhe kush të mundet, le ta përballojë.
Nga Angeliki Mousaki
Dashi
DO’S: Këtë javë duhet të jesh gati për gjithçka, pasi shumë gjëra mund të ndryshojnë dhe të përmbysen nga një moment në tjetrin. Nëse digjesh për të nisur diçka të re, tani mund ta bësh. Ose të paktën të përgatitesh. Megjithatë, duhet të jesh i kujdesshëm, sepse ke marrë shumë barrë dhe përgjegjësi. Shmang presionin.
DON’TS: Mos prit as momentin e duhur, as që gjithçka të jetë e shtruar. Mos u zhgënje nëse kupton që nuk mund të bësh “fshat” me disa persona nga rrethi yt, sepse e vërteta është që ti po ndryshon, ashtu si edhe ata. That’s life! Por mos e provoko fatin duke folur me ton të ashpër.
Demi
DO’S: Përqendrohu te puna. Gjej mënyrë të hapesh dhe të bëhesh më shoqëror, pasi kjo mund të forcojë imazhin që jep jashtë. Vetëm dëshira për ndryshime nuk mjafton. Duhet të veprosh për t’i sjellë. Merr përgjegjësitë e tua. Prano me gëzim mbështetjen e miqve.
DON’TS: Mos ngurro të mbyllësh kapitujt që të kanë lodhur dhe të hapësh një rrugë të re. Por mos e bazon këtë në vendime të nxituara, sepse nuk do të shkojë aq mirë sa mund të shkonte. Mos thuaj gjëra kur je me nerva, sepse do të jenë budallallëqe dhe do t’i pendohesh.
Binjakët
DO’S: Mund të shprehësh lirshëm idetë e tua. Mund të ndryshosh edhe mënyrën si sheh gjërat dhe ta përmirësosh. Është moment i mirë për të organizuar një udhëtim ose për të zgjeruar njohuritë, duke hapur horizontet shpirtërore.
DON’TS: Atmosfera rreth teje ka aromë rinovimi dhe ndryshimi, mos e mbyll derën! Mos u shqetëso nga të papriturat, sepse ndodhin për të mirë. Mos lejo që informacionet e shumta të të ngatërrojnë. Mos i neglizho punët, por as mos i trajto me papjekuri.
Gaforrja
DO’S: Fushat e parave dhe dashurisë mund të kalojnë një krizë të vogël këtë javë. E rëndësishme është të ruash qetësinë dhe buzëqeshjen, që të dalësh i paprekur. Ki kujdes dhe distancoju nga çdo gjë që sjell tension.
DON’TS: Mos lejo askënd të të lëkundë optimizmin. Mos hezito të përpiqesh për të qetësuar atmosferën e rënduar. Mos ji negativ ndaj ndryshimeve që po vijnë. Mos refuzo të marrësh përgjegjësitë e zgjedhjeve të tua.
Luani
DO’S: Përpiqu të mbetesh i qetë, pasi marrëdhëniet kalojnë periudha të vështira. Lajmi i mirë: bashkëpunimet pasurohen, vijnë propozime të reja. Mund të jenë nga burime që nuk i kishe menduar. Bëj një balancë të mirë.
DON’TS: Mos refuzo të përshtatesh me të rejat ose me dëshirat e të tjerëve. Mos u përpiq të imponosh mendimin tënd, sepse do të përfundosh në grindje pa arsye. Mos lër pa zgjidhur çështjet e hapura. Mos ki frikë të nisësh diçka të re.
Virgjëresha
DO’S: Ruaj qetësinë këtë javë, sidomos ndaj ndryshimeve ose atyre që mendojnë se mund të të shtyjnë. Mund të ketë përmbysje të papritura në punë ose në program. Ji fleksibël që të mos ndikohet rëndë.
DON’TS: Mos lejo që informacionet e shumta dhe të pavlera të të ngatërrojnë. Mos neglizho marrëdhëniet dhe bashkëpunimet, sepse diçka e çuditshme po ndodh aty. Mos bëj sikur nuk e sheh! Mos bëj lëvizje të nxituara në financa.
Peshorja
DO’S: Organizohu me një program të mirë për të vënë në rregull punët dhe jetën. Por prit edhe përmbysje. Fushat më të vështira janë ato që lidhen me fëmijët ose me planet e tua. Përqendrohu aty.
DON’TS: Mos neglizho shëndetin, fizik apo mendor. Mos injoro detyrimet e përditshme. Në punë, mos ngurro të mbyllësh një bashkëpunim të lodhshëm, për t’i lënë vend një më të dobishëm. Mos sillesh papjekurisht.
Akrepi
DO’S: Përgatitu për shumë ndryshime në fusha të rëndësishme: shtëpi, familje, etj. Ka tension, zbulime dhe ndryshime të papritura. Ji gati për çdo gjë.
DON’TS: Mos refuzo të rishikosh gjëra që i kishe marrë si të sigurta. Mos ngurro të bëhesh më shoqëror dhe krijues, për të çliruar tensionin. Mos vazhdo me zakone të këqija.
Shigjetari
DO’S: Koha për kontakte dhe komunikime të bukura. Kjo sjell mundësi për marrëveshje të reja. Mund të ketë propozim për udhëtim. Ka lajme të këndshme.
DON’TS: Mos harro të gjesh momente qetësie në shtëpi dhe me familjen. Mos neglizho punën, por bëhu më kreativ. Në dashuri, mos shes dashuri nëse nuk je gati për përgjegjësitë që sjell.
Bricjapi
DO’S: Duhet të bësh diçka për të ndjerë siguri. Shiko çështjet materiale dhe ato që të mbushin emocionalisht. Ke aq sa duhet për të qenë mirë? Shiko prioritetet dhe financat.
DON’TS: Mos injoro instinktin dhe mënyrën e komunikimit. Duhet të jesh më i butë. Mos ngurro të zgjidhësh çështjet në shtëpi dhe familje, por me realizëm. Mos u mbyll.
Ujori
DO’S: Vëmendja është mbi ty dhe e shijon. Por glam-i sjell edhe përgjegjësi. Mund të ketë ndryshime të papritura, ndaj duhet të jesh i qetë dhe i përgatitur. Jep më të mirën! Mos rebelohu ndaj çdo mendimi ndryshe.
DON’TS: Mos ki frikë të hapesh dhe të tregosh veten e vërtetë. Mos injoro financat, sepse ke bërë ndonjë gabim që duhet ta korrigjosh. Mos komuniko si të të vijë.
Peshqit
DO’S: Vendos të mbyllësh përfundimisht situata që të kanë lodhur ose nuk japin më. Bëje me gëzim, për të mbyllur çështjet e vjetra. Mendim dhe sërish mendim.
DON’TS: Mos lejo frikërat, ankthin ose ngjarjet prapaskenë të të mbajnë pas. Mos ngurro të kërkosh atë që dëshiron. Por pyet veten: a vlejnë vërtet ato që kërkon, apo je thjesht
