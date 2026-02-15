Gjilpëra 12 000-vjeçare hedh dritë mbi mbijetesën e njerëzve të Epokës së Akullit në Amerikën e Veriut

Në shpellat e thata të Oregonit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arkeologët kanë zbuluar fragmente lëkure të qepura me fibra bimore dhe flokë kafshësh, të datuara mbi 12 000 vjet më parë. Sipas raportimit të The Times, bëhet fjalë për provat më të hershme të njohura të lëkurës së qepur në Amerikën e Veriut.
Zbulimi, i realizuar në shpellën Cougar Mountain, përfshin 55 artefakte të përbëra nga lëkurë, fibra bimore dhe kocka. Disa prej copëzave janë të qepura dhe të nyjtuara me kujdes, duke dëshmuar një nivel të avancuar mjeshtërie në përpunimin e materialeve natyrore.
Ekspertët theksojnë se gjilpërat e vogla të zbuluara në vendngjarje tregojnë përdorim të qëllimshëm për qepjen e lëkurave. Kombinimi i fibrave bimore me flokë kafshësh krijonte lidhje të forta dhe të qëndrueshme, të afta për t’i bërë ballë kushteve të ashpra klimatike.
Artefaktet sugjerojnë se këto materiale përdoreshin jo vetëm për veshje, por edhe për mokasina, çanta, pjesë strehimi dhe elementë mbrojtës ndaj të ftohtit. Qepja ishte funksionale dhe e orientuar drejt qëndrueshmërisë, duke reflektuar një strategji të menduar mirë mbijetese.
Konteksti kohor i zbulimit lidhet me periudhën e njohur si Younger Dryas (rreth 12 900–11 700 vjet më parë), e karakterizuar nga një rikthim i papritur i temperaturave të ulëta. Në këto kushte, veshjet e qepura me kujdes dhe përdorimi i teknologjisë së fibrave ishin thelbësore për mbrojtje dhe ngrohje.
Përveç lëkurave të qepura, janë gjetur edhe fibra të thurura dhe litarë të endur, të cilët besohet se përdoreshin për prodhimin e rrjetave, çantave dhe elementeve të tjera të nevojshme për jetesën e përditshme.
Arkeologët vlerësojnë se ky zbulim ofron një pasqyrë të re mbi aftësitë teknologjike dhe kapacitetin inovativ të njerëzve të hershëm në Amerikën e Veriut, duke theksuar se mbijetesa në kushte ekstreme kërkonte jo vetëm forcë, por edhe kreativitet dhe planifikim afatgjatë.
