Sot, termi kirurgji plastike nuk mbart më të njëjtën peshë si dikur. Ndërhyrjet estetike janë bërë më të zakonshme dhe vendimet shpesh merren më lehtë. Rrjetet sociale dhe promovimi i vazhdueshëm i standardeve “ideale” të bukurisë kanë ndikuar ndjeshëm në këtë prirje. Megjithatë, fakti që ndërhyrjet janë më të pranuara nuk do të thotë se janë gjithmonë të nevojshme apo të përshtatshme. Teprimet mund të sjellin jo vetëm pasoja estetike, por edhe psikologjike, ndërsa komplikacionet e padëshiruara mund të ndikojnë në cilësinë e jetës. Rinoplastika, si një nga ndërhyrjet më të kërkuara, është një shembull tipik.
Çfarë është rinoplastika dhe pse është kaq e përhapur
Rinoplastika është ndërhyrje kirurgjikale që ndryshon formën, madhësinë ose funksionin e hundës. Ajo mund të ketë qëllime estetike, si korrigjimi i një kurrizi të theksuar apo madhësisë së hundës, ose funksionale, si përmirësimi i frymëmarrjes në rastet e devijimit të septumit nazal. Hunda është një nga tiparet më të dukshme të fytyrës, ndaj çdo ndryshim ndikon drejtpërdrejt në pamjen dhe vetëbesimin e individit.
Zhvillimi i teknikave moderne e ka bërë ndërhyrjen më të saktë, më pak invazive dhe me kohë rikuperimi më të shkurtër krahasuar me të kaluarën. Për më tepër, ekspozimi i vazhdueshëm i rezultateve në rrjetet sociale ka krijuar idenë se korrigjimi i hundës është një hap i zakonshëm drejt “pamjes perfekte”.
Megjithatë, rinoplastika nuk është gjithmonë e domosdoshme. Vendimi duhet marrë me kujdes, pasi ndërhyrja është e përhershme dhe rikthimi në formën e mëparshme të hundës zakonisht është i vështirë ose i pamundur.
Kur rinoplastika është një ide e keqe
Ka disa situata kur kjo ndërhyrje nuk rekomandohet. Së pari, kur mungon një nevojë reale. Nëse dëshira për operacion vjen vetëm nga presioni social ose nga imitimi i pamjes së një personi të famshëm, pa një arsye të qartë estetike apo funksionale, ekziston rreziku i pendesës.
Po ashtu, rinoplastika nuk është zgjidhje nëse ekziston një problem psikologjik, si çrregullimi i perceptimit të trupit apo ankthi i tepruar për pamjen. Në këto raste, operacioni nuk e zgjidh problemin bazë dhe mund të përkeqësojë ndjenjat e pasigurisë.
Një tjetër situatë kur rinoplastika mund të jetë e papërshtatshme është kur gjendja shëndetësore nuk e lejon. Persona me probleme të koagulimit të gjakut, sëmundje serioze kardiake ose çrregullime kronike të frymëmarrjes mund të përballen me rrezik më të lartë komplikacionesh gjatë ose pas operacionit.
Së fundi, ndërhyrja nuk është e këshillueshme kur pritshmëritë janë jorealiste. Kërkimi i “hundës perfekte” shpesh çon në zhgënjim, pasi çdo ndërhyrje ka kufijtë e saj natyrorë. Një kirurg i mirë do të shpjegojë qartë se çfarë është e realizueshme. Megjithatë, vendimi final duhet të bazohet në vetëdije dhe në pranimin e tipareve tuaja unike.
Vlerësimi i saktë, informimi i plotë dhe analizimi i sinqertë i nevojave personale janë themeli i një vendimi të drejtë. Rinoplastika mund të përmirësojë pamjen dhe vetëbesimin, por nuk është zgjidhje për çdo pasiguri. Kur merret nën presion, për arsye të gabuara ose me pritshmëri të parealiste, mund të rezultojë një zgjedhje e gabuar, me pasoja si psikologjike ashtu edhe fizike.
Foto: Monica Bellucci Instagram / Koleksioni i ri "En Équilibre" nga @cartier, Fotograf: Kayla Connors
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd