Një epokë e re për monedhën europiane po afrohet, me miratimin nga Parlamenti Europian të një mjeti publik dhe të besueshëm pagese, të aksesueshëm për të gjithë qytetarët e Eurozonës, me përdorim bazë falas dhe me mekanizma të avancuar sigurie. Eurodeputetët votuan pro emetimit të euros digjitale, si në versionin online ashtu edhe në atë offline.
Euro digjital do të ofrojë funksione si me lidhje interneti (online), ashtu edhe pa lidhje interneti (offline). Në pagesat offline, të dhënat e transaksionit do të jenë të dukshme vetëm për paguesin dhe përfituesin, duke garantuar një nivel privatësie të krahasueshëm me atë të pagesave me para në dorë.
Adoptimi i kësaj politike monetare u bë në kuadër të vlerësimit vjetor nga Banka Qendrore Europiane. Eurodeputetët mbështetën një amendament që promovon planin e BQE-së për të dy format e monedhës digjitale. Sipas një deklarate të Parlamentit Europian, futja e euros digjitale është “thelbësore për forcimin e pozicionit monetar të BE-së, për reduktimin e fragmentimit në pagesat me pakicë dhe për mbështetjen e integritetit dhe qëndrueshmërisë së tregut të përbashkët”.
Në të njëjtën deklaratë theksohen edhe rreziqet e mundshme nëse digjitalizimi i pagesave mbetet nën kontrollin e ofruesve jo-europianë: “Rritja e digjitalizimit të pagesave, nëse lihet ekskluzivisht në duart e subjekteve private dhe jashtë BE-së, mund të krijojë forma të reja përjashtimi si për përdoruesit, ashtu edhe për tregtarët”.
Si do të funksionojë
Projekti kërkon një kornizë ligjore para zbatimit. Sipas Bloomberg, shtetet anëtare të BE-së kanë rënë dakord për pozicionin e tyre në dhjetor. Fernando Navarrete, raportuesi i Parlamentit Europian për këtë çështje, ka mbështetur fillimisht vetëm opsionin offline, përveç rastit kur kompanitë private nuk mund të ofrojnë një sistem të përshtatshëm. Propozimi i tij do të votohet në Komisionin për Çështjet Ekonomike dhe Monetare (ECON) në fillim të majit.
Nga ana tjetër, Piero Cipollone, anëtar i Bordit Ekzekutiv të BQE-së, theksoi se ekzistenca e të dy opsioneve e afron euro digjital me fleksibilitetin e parasë fizike.
Nëse eurodeputetët dhe qeveritë kombëtare arrijnë një marrëveshje vitin e ardhshëm, BQE mund të nisë testimet në vitin 2027, me zbatim të mundshëm në vitin 2029.
Diskutimi zhvillohet në një klimë ku Europa kërkon të reduktojë varësinë nga ofrues amerikanë të pagesave si Visa dhe Mastercard.
Përfitimet
Euro digjital do të jetë i disponueshëm falas për përdorim bazë në dyqane, online dhe për pagesa nga personi te personi. Projekti, i propozuar fillimisht nga BQE, është në diskutim prej gjashtë vitesh.
Vendet anëtare i dhanë “dritën jeshile” në dhjetor, duke ushtruar presion që edhe ligjvënësit europianë të japin miratimin përfundimtar.
Presidentja e BQE-së, Christine Lagarde, u përpoq të qetësojë shqetësimet për privatësinë, duke deklaruar qartë se banka “nuk do të ketë akses në të dhëna personale”. Ajo theksoi gjithashtu se euro digjital “nuk synon në asnjë rast të zëvendësojë paranë fizike”.
“Paratë fizike janë mbret”, u shpreh Lagarde, duke shtuar se euro digjital do të mbështetet në një infrastrukturë plotësisht europiane, duke shmangur varësinë e tepruar nga ofrues të huaj për sisteme pagese thelbësore për funksionimin e ekonomisë europiane.
