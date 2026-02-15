Derbi i kryeqytetit për Partizani Tirana/ Të kuqtë mposhtin KF Tirana 2-0

Partizani Tirana ka siguruar një fitore të rëndësishme në derbin e kryeqytetit, duke triumfuar 2-0 ndaj KF Tirana në kuadër të javës së 24-t të Kategoria Superiore.
Të kuqtë morën kontrollin e lojës që në minutat e para, duke krijuar disa raste të rrezikshme. Në minutën e 12-të, Iskandarli gjeti rrugën e rrjetës, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.
Pjesa e parë u vendos nga dy episode kyçe. Në minutën e 27-të, Sidibe shënoi pas një asisti të Hjuman, ndërsa dhjetë minuta më vonë Iskandarli dyfishoi shifrat pas një pasimi të Sidibe, duke mbyllur 45-minutëshin e parë me epërsinë e pastër të Partizanit.
Në fraksionin e dytë, Tirana tentoi të reagojë, por pa konkretizuar rastet e krijuara. Kobjilar dhe Mehmeti patën mundësi të mira shënimi, ndërsa një goditje u ndal nga traversa.
Me këtë sukses, Partizani ngjitet në kuotën e 33 pikëve në vendin e pestë, vetëm tre pikë larg FC Dinamo City që mban vendin e katërt. Nga ana tjetër, Tirana mbetet në vendin e tetë me 21 pikë, duke vijuar betejën për mbijetesë.
