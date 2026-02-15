Ortek në Luginën e Aostës: 2 skiatorë humbin jetën, një tjetër në gjendje të rëndë

Një ortek ndodhi rreth orës 11:00 të paradites së sotme në Luginën e Aostës, duke lënduar të paktën tre skiatorë që ishin jashtë pistës në kulloin e Vesses, mbi Courmayeur në Val Veny. Dy prej tyre humbën jetën dhe një tjetër u plagos rëndë. Ekipi i Shpëtimit Alpin të Luginës së Aostës dhe ekipi i Shpëtimit Alpin të Guardia di Finanza nga Entreves shkuan në vendin e ngjarjes menjëherë.
Për të gjetur personat, ata fluturuan mbi zonë me tre helikopterë dhe kontrolluan në tokë duke përdorur sinjale telefonike celularë dhe marrës-transmetues për ortekët, pajisje të projektuara posaçërisht për të gjetur shpejt ata që ishin mbuluar nga dëbora. Dy skiatorët që vdiqën (një në vendngjarje dhe një në dhomën e urgjencës) dhe një është plagosur rëndë dhe është transferuar në Le Molinette në Torino. Bëhet fjalë për tre burra. Operacionet e identifikimit po i besohen ekipit të Shpëtimit Alpin të Guardia di Finanza në Entrèves.
Një Postë Mjekësore e Avancuar u ngrit në një hangar në Courmayeur, ku operuan 15 shpëtimtarë, përfshirë teknikë nga ekipi i Shpëtimit Alpin të Luginës së Aostës dhe personel ushtarak nga ekipi i Shpëtimit Alpin të Guardia di Finanza, dy mjekë, tre njësi me qen, dy helikopterë dhe dy ambulanca 118. Operacionet u koordinuan nga Qendra e Vetme e Shpëtimit të Luginës së Aostës (CUS).
Sot paralajmërimi për ortekët në Luginën e Aostës ka arritur një nivel rreziku "të theksuar".
‘Grumbullimet e vjetra të borës së sjellë nga era mund të shkëputen spontanisht ose pas kalimit të një entuziasti të vetëm të sporteve dimërore", nënvizon Aineva, shoqata që monitoron borën dhe paralajmëron për rrezikun e ortekëve.
Vetëm dje, pati një tjetër ortek në Luginën e Aostës, në La Thuile. Dy skiatorë të lirë u goditën nga një rënie, por arritën të hapnin jastëkët e ajrit. Shoqëruesit e tyre arritën t’i nxirrnin, së bashku me personelin e sigurisë së resortit, ndërsa prisnin mbërritjen e helikopterit të Shpëtimit Alpin. Mjeku i ekuipazhit ekzaminoi dy skiatorët e plagosur, të cilët ishin në gjendje të mirë fizike, por megjithatë u dërguan në urgjencë në spitalin e Aostës.
