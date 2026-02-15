Dosja “Epstein”, prokurorja amerikane Pam Bondi i dërgon Kongresit listën me personazhet publikë, mes tyre ish-presidentë dhe artistë

Washington, 14 shkurt 2026 – Prokurorja e Përgjithshme e SHBA-së, Pam Bondi, ka njoftuar publikimin e të gjitha dosjeve lidhur me çështjen ndaj financierit të ndjerë Jeffrey Epstein, në përputhje me Seksionin 3 të Aktit të Transparencës së Dosjeve Epstein.
Në një letër drejtuar Kongresit, Bondi përfshiu një listë përfundimtare me rreth 300 individë të profilit të lartë, të përmendur të paktën një herë në dokumentet e deklasifikuara. Në listë figurojnë emra si Bill Gates, Kim Kardashian, Beyoncé, Diana Ross, Melinda Gates dhe Meghan Markle, si dhe figura të tjera publike dhe politike, përfshirë familjen e ish-presidentit Barack Obama.
Publikimi i dokumenteve, i realizuar në disa faza gjatë muajve dhjetor 2025 dhe janar 2026 nga administrata e Donald Trump, përfshin miliona email-e, fotografi dhe dokumente që lidhen me hetimet dhe procedurat ndaj Epstein. Autoritetet theksuan se përmendja e një personi në dosje nuk nënkupton fajësi apo përfshirje në veprimtari kriminale.
Lista përfshin edhe figura politike dhe artistike si Bruce Springsteen dhe Prince Andrew, i cili u tërhoq nga detyrat mbretërore pas polemikave të lidhura me çështjen. Zëvendësi i Bondi-t, Todd Blanche, sqaroi se emrat shfaqen në “larmi të gjerë kontekstesh”.
Ligji i Transparencës së Dosjeve Epstein, i nënshkruar më 19 nëntor 2025, kërkon publikimin e të gjitha të dhënave të paklasifikuara që lidhen me Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtoren e tij të dënuar, Ghislaine Maxwell. Vetëm informacioni që mbron identitetin e viktimave, hetimet aktive dhe abuzimin me fëmijë është redaktuar sipas ligjit.
Dokumentet përfshijnë regjistrat e fluturimeve, udhëtimet, individët e përfshirë në aktivitetet kriminale të Epstein, marrëveshjet e imunitetit, komunikimet e brendshme të Departamentit të Drejtësisë, si dhe dokumentacion lidhur me ndalimin dhe vdekjen e Epstein.
Bondi sqaroi se publikimi i plotë konsiderohet si mbyllja zyrtare e procesit të deklasifikimit dhe synon transparencë të plotë ndaj opinionit publik, duke respektuar sigurinë e viktimave.
