Rubio konfirmon aleancën SHBA-Evropë, gjysma e të pranishmëve ngrihen në këmbë dhe e përshëndesin

Udhëheqës nga e gjithë bota, përfshirë presidentin e Francës Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe kryeministrin britanik Keir Starmer, u mblodhën në Mynih për Konferenca e Sigurisë e Mynihut, forumi më i madh në Europë për çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë.
Pyetja që dominoi diskutimet ishte e qartë: a mbetet ende Shtetet e Bashkuara një aleate e fortë dhe e besueshme për Europën?
Vëmendja kryesore ishte te fjalimi i Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio. Pritej të kuptohej nëse ai do të përsëriste tonin kritik të zëvendëspresidentit JD Vance ndaj vendeve europiane, apo do të zgjidhte një qasje më të balancuar.
Në pjesën e parë të fjalimit, Rubio mbajti një qëndrim kritik, duke folur kundër disa politikave të tregtisë së lirë, emigracionit masiv dhe masave mjedisore, të cilat sipas tij kanë ndikuar negativisht në ekonominë amerikane. Ai kritikoi gjithashtu Organizata e Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se nuk ka arritur të ndalë konfliktet në Gaza dhe Ukrainë.
Megjithatë, më pas ai theksoi se e ardhmja e Amerikës dhe Europës është e ndërlidhur ngushtë dhe se partneriteti transatlantik nuk ka përfunduar dhe nuk duhet të përfundojë. Rubio deklaroi se SHBA-të do të mbeten të angazhuara në Europë, duke vlerësuar historinë dhe kulturën e saj, si dhe ndikimin e saj në art dhe muzikë.
Ai shtoi se Amerika nuk do të qëndrojë pasive përballë sfidave që, sipas tij, po dobësojnë Perëndimin.
Reagimi në sallë ishte pozitiv: rreth gjysma e të pranishmëve u ngritën në këmbë për ta përshëndetur. U ndje një klimë lehtësimi, pas muajsh tensionesh të lidhura me tarifat tregtare dhe debatet për Groenlandën.
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, e cilësoi mesazhin si inkurajues, duke theksuar se Europa mbetet partnere e rëndësishme për SHBA-të, ndonëse ekzistojnë ende dallime në disa qëndrime.
Ndërkohë, disa zyrtarë europianë kanë shprehur shqetësim se presidenti Donald Trump nuk po ushtron presion të mjaftueshëm ndaj Rusisë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila po hyn në vitin e pestë të saj.
