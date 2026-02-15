Po rregullonte mjetin në servis humb jetën tragjikisht një 23-vjeçar në Librazhd

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Librazhd, ku 23-vjeçari Leonard Duka ka humbur jetën pas një dëmtimi të dyshuar aksidental.
Sipas informacionit paraprak nga policia, në spitalin e Librazhdit është dërguar për mjekim shtetasi Leonard Duka., 23 vjeç, i cili dyshohet se është dëmtuar aksidentalisht teksa po riparonte mjetin e tij në servisin e shtetasit I. P.
Si pasojë e dëmtimeve të marra, i riu nuk ka mundur të mbijetojë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit, si dhe për dokumentimin ligjor të ngjarjes..
