Po rregullonte mjetin në servis humb jetën tragjikisht një 23-vjeçar në Librazhd
Transmetuar më 15-02-2026, 17:30

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Librazhd, ku 23-vjeçari Leonard Duka ka humbur jetën pas një dëmtimi të dyshuar aksidental.

Sipas informacionit paraprak nga policia, në spitalin e Librazhdit është dërguar për mjekim shtetasi Leonard Duka., 23 vjeç, i cili dyshohet se është dëmtuar aksidentalisht teksa po riparonte mjetin e tij në servisin e shtetasit I. P.

Si pasojë e dëmtimeve të marra, i riu nuk ka mundur të mbijetojë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit, si dhe për dokumentimin ligjor të ngjarjes..

