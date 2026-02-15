Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Deti në Dhërmi ngjyroset kaf
Transmetuar më 15-02-2026, 16:06

Vija bregdetare e Dhërmiut është përballur sot me ndotje të dukshme, duke marrë ngjyrë kafe si pasojë e dherave dhe mbetjeve inerte që kanë përfunduar në det. Fenomeni është vënë re përgjatë bregut, ku uji ka humbur kthjelltësinë dhe ka ndryshuar ngjyrë për shkak të prurjeve të materialeve nga zona përreth.

Sipas informacioneve paraprake, ndotja dyshohet të jetë shkaktuar nga lëvizjet e dherave dhe materialeve inerte, të cilat përmes rrjedhjeve kanë përfunduar në vijën bregdetare, duke ndikuar jo vetëm në pamjen e zonës turistike, por edhe në mjedisin detar.

Banorë dhe pushues shprehen të shqetësuar për situatën, ndërsa kërkohet ndërhyrje e institucioneve përkatëse për verifikimin e burimit të ndotjes dhe marrjen e masave për pastrimin e zonës. Dhërmiu, një nga destinacionet më të frekuentuara turistike në jug të vendit, përballet kështu me një problem mjedisor që kërkon reagim të shpejtë për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës.

