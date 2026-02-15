BE distancohet nga “Bordi i Paqes”/ Ursula von der Leyen refuzon takimin inaugurues në Uashington

Bruksel – Presidentja e Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen, nuk do të marrë pjesë në takimin inaugurues të ashtuquajturit “Bordi i Paqes”, i planifikuar për 19 shkurt në Uashington.
Përmes zëdhënësit të saj, Anouar El Anouni, Komisioni bëri të ditur se Bashkimi Evropian ka ende paqartësi lidhur me statutin dhe funksionimin e këtij bordi, veçanërisht sa i përket fushëveprimit, strukturës së qeverisjes dhe përputhshmërisë me parimet e Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë, BE thekson se mbetet e gatshme të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zbatimin e një plani paqeje në Gazë.
Sipas raportimit të The New York Times, në takimin joformal në Uashington pritet të prezantohet një plan shumë-miliardë dollarësh për rindërtimin e Rripit të Gazës. SHBA dhe Emiratet e Bashkuara Arabe thuhet se janë të gatshme të kontribuojnë me nga 1 miliard dollarë secila për këtë projekt.
Raportimet sugjerojnë gjithashtu se disa nga rreth 20 vendet pjesëmarrëse mund të ofrojnë mijëra trupa për krijimin e një force sigurie në terren, në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në rajon.
