‘Balluku’/ Sali Berisha: Edi Rama po kërkon mburojë ligjore, i frikësuar nga presioni i Brukselit

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar përmes një videomesazhi lidhur me paralajmërimet për ndryshime ligjore nga ana e kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar këtë të fundit se synon të krijojë një “mburojë ligjore” për t’i shmangur përgjegjësisë institucionale apo penale.
Berisha kundërshtoi deklaratat e Ramës mbi ekzistencën e “funksioneve të padelegueshme”, duke argumentuar se kuadri ligjor shqiptar parashikon delegimin e kompetencave. Sipas tij, në arkivin e Këshilli i Ministrave ekzistojnë vendime të shumta të firmosura nga zëvendësministra me autorizim.
Ai theksoi se Kushtetuta dhe ligjet përkatëse lejojnë zëvendësimin dhe delegimin e kompetencave në raste të caktuara, duke sjellë si shembull rastet kur funksionarë të lartë zëvendësohen përkohësisht gjatë mungesës së tyre.
Sipas Berishës, ndryshimet e paralajmëruara ligjore do të synojnë mbrojtjen e postit të kryeministrit nga pezullimi apo ndjekja në rast hetimi, një pretendim që ai e lidhi me, sipas tij, presionin ndërkombëtar dhe zhvillimet e fundit politike.
Në përfundim të reagimit, Berisha paralajmëroi protestë më 20 shkurt në Tiranë, duke bërë thirrje për pjesëmarrje qytetare kundër qeverisë.
Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka deklaruar më herët se çdo nismë ligjore do të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe kuadrin ligjor në fuqi.
