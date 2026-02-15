‘Milano-Cortina 2026’/ Lara Colturi në garë për podiumin, start i fortë në slalomin gjigant; kalon në fazën tjetër edhe Semire Dauti

15 Shkurt 2026, Itali – Lara Colturi zhvilloi një paraqitje shumë të mirë në debutimin e saj në Lojërat Olimpike Dimërore “Milano-Cortina 2026”, duke u renditur në vendin e katërt pas zbritjes së parë në disiplinën e slalomit gjigant.
Skiatorja kuqezi e përshkoi pistën në kohën 1:03.97, duke regjistruar të njëjtën kohë me Sara Hector dhe Thea Louise Stjernesund. Performanca e saj e mban të hapur garën për një rezultat historik në zbritjen e dytë.
Colturi la pas emra të njohur të skive alpine, mes tyre Mikaela Shiffrin dhe Camille Rast, duke konfirmuar formën e saj konkurruese në arenën ndërkombëtare.
Në të njëjtën garë mori pjesë edhe Semire Dauti, e cila e mbylli zbritjen e parë me kohën 1:10.95, duke u renditur në vendin e pestë dhe duke siguruar kualifikimin për zbritjen e dytë.
Ndërkohë, skiatorja nga Kosova Kiana Kryeziu nuk arriti ta përfundojë zbritjen e parë pas një gabimi në pistë, duke u skualifikuar.
Tre pozicionet e para në këtë zbritje u zunë nga Federica Brignone, Lena Dürr dhe Sofia Goggia.
Zbritja e dytë pritet të përcaktojë renditjen përfundimtare dhe, bazuar në diferencat minimale kohore, gara për podium mbetet plotësisht e hapur.
