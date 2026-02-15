Pas padisë për ‘Diellën’, reagon për herë të parë aktorja Anila Bisha:Kush s’do kryeministrin, më urren edhe mua…është e rrezikshme

Aktorja Anila Bisha ka reaguar për herë të parë lidhur me padinë e ngritur ndaj qeverisë për përdorimin e imazhit të saj në krijimin e personazhit virtual “Diella”.
Bisha i është drejtuar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë e Tiranës me kërkesën për vendosjen e një mase të përkohshme sigurie, me qëllim pezullimin e përdorimit të të dhënave të saj personale në funksion të krijimit të avatarit “Diella”, e prezantuar vjeshtën e kaluar si ministre virtuale për Prokurimet Publike.
Në një intervistë për Deutsche Welle, aktorja deklaroi se ndihet e cenuar në imazh dhe reputacion. Sipas saj, përdorimi i figurës së një personi publik pa miratim përbën rrezik, si në planin profesional ashtu edhe në atë personal.
“Ishte diçka shumë e rëndë sa i përket imazhit tim. Gjërat filluan të përdoreshin ndryshe. Kjo është një kauzë shumë e rëndësishme, pasi mund t’i ndodhë çdo kolegu apo edhe një personi të panjohur. Është shumë e rrezikshme. Jam person publik dhe kam ndërtuar një emër të mirë. Një pjesë e atyre që nuk mbështesin kryeministrin, pa pasur asnjë lidhje me mua, mund të më drejtojnë urrejtje,” u shpreh ajo.
Në padinë e depozituar, Bisha argumenton se përdorimi i avatarit në rolin e “ministres virtuale për Inteligjencën Artificiale” është realizuar pa pëlqimin e saj dhe në kundërshtim me marrëveshjen kontraktuale.
Padia është ngritur ndaj Këshilli i Ministrave, kompanisë Apel dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).
Nga ana tjetër, përmes drejtoreshës së Agjencisë për Median dhe Informimin, Manjola Hasa, qeveria ka deklaruar se respekton të drejtën e çdo qytetari për t’iu drejtuar drejtësisë, por i konsideron pretendimet e ngritura si të pabazuara.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd