Xum Allushi gjen dashurinë! Publikon foto me partneren e tij

Ish-banori i “Big Brother VIP Albania 4”, Xum Allushi, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij në rrjetet sociale me një postim të veçantë, duke ndarë një moment romantik krah partneres së tij.
Ai publikoi një fotografi të rrallë në shoqërinë e vajzës që i ka rrëmbyer zemrën, ndërsa postimin e shoqëroi me një mbishkrim të shkurtër, por plot domethënie: “I bekuar”. Ky postim ka ngjallur menjëherë reagime të shumta nga fansat, të cilët kanë shprehur kuriozitet për jetën e tij private.
Megjithatë, Xumi ka zgjedhur të ruajë privatësinë e partneres së tij, duke mos zbuluar identitetin e saj. Në fotografinë e publikuar, ai ia ka mbuluar fytyrën vajzës me një emoji të madh me zemra, duke lënë gjithçka në mister dhe duke shtuar edhe më shumë interesin e ndjekësve.
Ky veprim ka nxitur komente të shumta në rrjet, ku fansat kanë tentuar të zbulojnë më shumë detaje për lidhjen e tij dhe identitetin e partneres, por ish-banori ka preferuar të mos japë asnjë informacion shtesë.
Që pas përfundimit të eksperiencës në “Big Brother VIP Albania 4”, Xum Allushi ka qenë aktiv në rrjetet sociale, duke ndarë me ndjekësit momente nga përditshmëria dhe projektet e tij. Megjithatë, ai ka qenë gjithmonë i rezervuar kur bëhet fjalë për jetën personale.
Postimi i fundit duket se konfirmon se ish-banori po përjeton një periudhë të lumtur në jetën sentimentale.
