‘Arbitri ishte lojtari më i mirë i Interi’! Përjashtimi i Kalulut bëhet viral
Transmetuar më 15-02-2026, 12:38

ITALI – "Lojtari më i mirë i Interit ishte gjyqtari." Përjashtimi skandaloz i Pierre Kalulu në ndeshjen Inter-Juventus tejkaloi televizionin italian dhe u denoncua gjerësisht jashtë vendit.

Vincent Grella, një ish-futbollist australian me një periudhë në Serie A, komentoi incidentin dhe ndeshjen për Paramount+. Gjithçka sillej rreth përjashtimit të Kalulu në minutën e 42-të nga gjyqtari La Penna pas një simulimi të qartë nga Bastoni:

Mbrojtësi i Interit, tashmë i ndëshkuar me karton të verdhë, ‘fluturoi’, duke marrë një karton të dytë të verdhë që rezultoi në përjashtimin e kundërshtarit të tij. Bastoni, për më tepër, festoi sikur të kishte shënuar.

"Është një fakt, është ajo që pashë. Në ndeshjen më të rëndësishme të vitit, lojtari më i mirë i Interit ishte gjyqtari. Interi luajti tmerrësisht, u ndihmua nga gjyqtari dhe nuk e shfrytëzoi avantazhin e tij" për sa i përket lojës. "Ata nuk treguan instinkt vrasës. Nëse Juventusi do të kishte luajtur me 11 lojtarë sot, do ta kishte mundur Interin", thotë Grella.

