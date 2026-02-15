‘Arbitri ishte lojtari më i mirë i Interi’! Përjashtimi i Kalulut bëhet viral

ITALI – "Lojtari më i mirë i Interit ishte gjyqtari." Përjashtimi skandaloz i Pierre Kalulu në ndeshjen Inter-Juventus tejkaloi televizionin italian dhe u denoncua gjerësisht jashtë vendit.
Vincent Grella, një ish-futbollist australian me një periudhë në Serie A, komentoi incidentin dhe ndeshjen për Paramount+. Gjithçka sillej rreth përjashtimit të Kalulu në minutën e 42-të nga gjyqtari La Penna pas një simulimi të qartë nga Bastoni:
Mbrojtësi i Interit, tashmë i ndëshkuar me karton të verdhë, ‘fluturoi’, duke marrë një karton të dytë të verdhë që rezultoi në përjashtimin e kundërshtarit të tij. Bastoni, për më tepër, festoi sikur të kishte shënuar.
"Është një fakt, është ajo që pashë. Në ndeshjen më të rëndësishme të vitit, lojtari më i mirë i Interit ishte gjyqtari. Interi luajti tmerrësisht, u ndihmua nga gjyqtari dhe nuk e shfrytëzoi avantazhin e tij" për sa i përket lojës. "Ata nuk treguan instinkt vrasës. Nëse Juventusi do të kishte luajtur me 11 lojtarë sot, do ta kishte mundur Interin", thotë Grella.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd