Grabiti me kallashnikov bankën, Gjykata e Tiranës lë në burg Bardhyl Fushën

Tiranë, 15 shkurt 2026 – Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për 58-vjeçarin Bardhyl Fusha, i cili grabiti me armë zjarri degën e një banke në kryeqytet.
Sipas të dhënave zyrtare, Fusha ka hyrë në ambientet e bankës i armatosur me kallashnikov dhe, nën kërcënimin e armës, ka arritur të marrë rreth 8 mijë euro. Ai është ndaluar nga policia menjëherë pas ngjarjes, teksa po largohej nga banka.
Gjatë seancës gjyqësore, 58-vjeçari ka deklaruar se veprimin e kreu për shkak të borxheve të shumta dhe presionit të madh psikologjik që, sipas tij, rridhnin nga situata e vështirë financiare.
Hetimet për rastin vijojnë, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për grabitje me armë.
