Marrëdhëniet Kinë-SHBA gëzojnë perspektiva të shkëlqyera, thotë ministri i Jashtëm

Ministri i Jashtëm flet nga Mynihu: Marrëdhëniet Kinë-SHBA kanë perspektiva të shkëlqyera dhe mund të udhëheqin botën drejt bashkëpunimit. Dhe pohimi: Kemi parë dhe trajtuar marrëdhëniet me SHBA me një ndjenjë të lartë përgjegjësie ndaj popullit dhe mbarë botës
Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi tha të shtunën se historia përparon përmes kthesave dhe se marrëdhëniet Kinë-ShBA gëzojnë perspektiva të shkëlqyera.
Wang, gjithashtu anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, i bëri këto komente në përgjigje të pyetjeve mbi marrëdhëniet Kinë-SHBA pas mbajtjes së një fjalimi në sesionin "Kina në botë" të Konferencës së Sigurisë të Mynihut.
Wang tha se, nëse Kina dhe Shtetet e Bashkuara, si dy vende kryesore të botës, shkojnë mirë me njëra-tjetrën, kjo ndikon direkt në drejtimin themelor të situatës ndërkombëtare.
"Kina gjithmonë i ka parë dhe trajtuar marrëdhëniet e saj me SHBA-në nga këndvështrimi i historisë dhe me një ndjenjë të lartë përgjegjësie ndaj popullit dhe botës", – tha ai.
Ndërsa shtoi: "Presidenti Xi Jinping ka përmbledhur përvojën dhe mësimet e dekadave të marrëdhënieve Kinë-SHBA dhe propozoi solemnisht që Kina dhe SHBA të respektojnë njëra-tjetrën, të bashkëjetojnë në paqe dhe të ndjekin bashkëpunim fitimprurës për të dyja palët, dhe përmes dialogut dhe konsultimeve, të gjejnë së bashku mënyrën e duhur që dy vendet e mëdha të shkojnë mirë në këtë planet."
Kina do të vazhdojë të ndjekë këtë drejtim të përgjithshëm, – tha Wang, – pasi i shërben interesave të popujve të të dy vendeve dhe komunitetit më të gjerë ndërkombëtar. Megjithatë, ai pohoi se nëse ky qëllim mund të realizohet varet nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara.
MPJ vuri në dukje se është inkurajuese që Presidenti Donald Trump ka respekt të madh për Presidentin Xi Jinping dhe popullin kinez. Presidenti Trump ka deklaruar qartë se Kina dhe SHBA mund të punojnë së bashku për të adresuar sfidat e mëdha globale dhe se të dy udhëheqësit mund të çojnë përpara zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Megjithatë, tha Wang, disa individë në ShBA nuk e ndajnë këtë pikëpamje dhe vazhdojnë përpjekjet për të përmbajtur dhe shtypur Kinën, duke e sulmuar dhe njollosur atë me mjete të ndryshme.
Ministri vuri në dukje se marrëdhëniet Kinë-ShBA përballen me dy skenarë të mundshëm. Njëra është që SHBA të ketë një kuptim objektiv dhe racional të Kinës, të ndjekë një politikë proaktive dhe pragmatike ndaj Kinës, të ecë në të njëjtin drejtim me Kinën dhe të vazhdojë të zgjerojë gamën e interesave të përbashkët. Një qasje e tillë do t’i orientonte të dy vendet drejt bashkëpunimit dhe do t’i sillte dobi si atyre, ashtu edhe botës.
Rruga tjetër, tha ai, është që Shtetet e Bashkuara të shkëputen nga Kina, të ndërpresin zinxhirët e furnizimit, të kundërshtojnë dhe përmbajnë Kinën, të formojnë "qarqe të vogla" ose "blloqe ekskluzive" që shënjestrojnë Kinën dhe madje të përpiqen të komplotojnë lidhur me "pavarësinë e Tajvanit" për të ndarë Kinën dhe të kalojnë vijat e saj të kuqe. Lëvizje të tilla, theksoi ai, do t’i çonin të dy vendet në konfrontim.
Kina shpreson për skenarin e parë, por është gjithashtu e përgatitur të merret me rreziqe të ndryshme, tha Wang, duke shtuar se vizioni dhe parimet e respektit të ndërsjellë, bashkëjetesës paqësore dhe bashkëpunimit me përfitime të përbashkëta do të mbizotërojnë në fund, pasi ato janë e vetmja zgjedhje e duhur.
