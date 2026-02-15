Sekuestrohen lojëra fati elektronike në Tiranë, një i arrestuar

Tiranë/ Finalizohet operacioni “The Player”, arrestohet 27-vjeçari për organizim të lojërave të paligjshme
Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “The Player”, në kuadër të goditjes së aktivitetit të paligjshëm të lojërave të fatit.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariati i Policisë Nr. 4, bazuar në informacionet e siguruara për një shtetas që ushtronte veprimtari të kundërligjshme në ambientet e lokalit të tij, organizuan dhe zhvilluan operacionin policor.
Si rezultat, u arrestua në flagrancë shtetasi I. S., 27 vjeç, banues në Tiranë.
Gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin e tij, në rrugën “Halit Bega”, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan 2 pajisje elektronike (makineta) që përdoreshin për organizimin e lojërave të paligjshme të fatit. Po ashtu, u sekuestruan një aparat celular dhe një shumë parash, që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
