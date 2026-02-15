2.500 euro secili, një grua në Tiranë kapet duke tentuar të çojë në Itali 5 emigrantë

Tiranë/ Finalizohet operacioni “Relay 7”, arrestohet 35-vjeçarja – transportonte emigrantë drejt BE-së kundrejt pagesës
Shërbimet e Policisë kanë finalizuar fazën e shtatë të operacionit të koduar “Relay”, duke arrestuar një 35-vjeçare të dyshuar për transportim të emigrantëve me qëllim kalimin e paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Europian.
Operacioni “Relay 7” u zhvillua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, pas administrimit të një informacioni për një shtetase që do të transportonte emigrantë kundrejt pagesës.
Si rezultat, u vu në pranga shtetasja E. Ç., 35 vjeçe, banuese në Rrogozhinë.
Ajo u kap në flagrancë, në afërsi të Lezhës, teksa transportonte me automjet tip “BMW” pesë emigrantë, të cilët i kishte marrë në Vorë. Sipas hetimeve paraprake, 35-vjeçarja dyshohet se u kishte marrë secilit prej tyre nga 2500 euro, me premtimin për t’i transportuar ilegalisht drejt Italisë.
Gjatë operacionit u sekuestrua automjeti tip “BMW”, i përdorur për transportimin e emigrantëve.
Në bashkëpunim me Prokurorinë, hetimet vijojnë për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës, për veprime të mëtejshme. /noa.al
