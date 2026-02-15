Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Policia e Tiranës ushtron kontroll në një banesë, gjen armë zjarri
Transmetuar më 15-02-2026, 10:19

Kamëz/ Finalizohet operacioni “Tracking”, arrestohet 51-vjeçari – sekuestrohet armë zjarri

Një tjetër operacion kundër armëmbajtjes pa leje është finalizuar brenda 24 orëve në Kamëz.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5, pas administrimit të menjëhershëm të informacioneve se një shtetas mbante armë zjarri në banesë, organizuan dhe zhvilluan operacionin policor të koduar “Tracking”.

Si rezultat i ndërhyrjes, u arrestua në flagrancë shtetasi Arif Peca, 51 vjeç, banues në Kamëz.

Gjatë kontrollit në banesën e tij, në rrugën “Besim Cera”, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan 1 armë zjarri pistoletë dhe municion luftarak, të cilat posedoheshin pa leje.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

