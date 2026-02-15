Përplasi një grua me makinë dhe u largua nga vendngjarja, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ndalon inspektorin e policisë

TIRANË – Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka arrestuar në flagrancë një punonjës policie, i dyshuar për drejtim të parregullt të automjetit dhe largim nga vendi i aksidentit.
Sipas njoftimit zyrtar, në pranga ka rënë inspektori D.G., me detyrë trupë shërbimi pranë Njësisë së Ceremonialit në Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Ai akuzohet për veprat penale “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”.
Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, rreth orës 20:25, në zonën e Rruga e Dibrës në Tiranë, ku efektivi është përfshirë në një aksident rrugor, duke përplasur një shtetase me inicialet E.M.
E dëmtuara u transportua në Spitali i Traumës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Pas aksidentit, punonjësi i policisë është larguar nga vendi i ngjarjes, por është kapur më pas në afërsi të Ura e Babrrusë. Nga testi i alkoolit ai ka rezultuar me nivel 1.03 mg/l.
Materialet proceduriale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd