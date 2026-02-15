Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tre kandidatë në garë, zgjidhet sot kreu i degës së PD Lezhë
Transmetuar më 15-02-2026, 10:10

Procesi zgjedhor për drejtimin e degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Lezhë po zhvillohet këtë të diel, ku anëtarësia do të votojë për kryetarin e ri të strukturës lokale.

Në garë janë tre kandidatë: Donika Ndoj, Paulin Marku dhe Salvator Kaçaj.

Gjatë ditëve të fundit, kandidatët kanë zhvilluar takime me strukturat dhe anëtarët e partisë në Lezhë, ku kanë prezantuar platformat dhe prioritetet e tyre për organizimin, ristrukturimin dhe forcimin e degës në nivel vendor.

Në fushatën e brendshme është vënë theksi te rritja e angazhimit të anëtarësisë, zgjerimi me prurje të reja dhe përgatitja për sfidat e ardhshme elektorale. Kandidatët kanë kërkuar mbështetjen e demokratëve të Lezhës, duke premtuar transparencë, bashkëpunim dhe një prani më aktive në terren.

Procesi i votimit pritet të vijojë gjatë gjithë ditës, ndërsa rezultatet do të shpallen pas përfundimit të numërimit të votave.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...