Tre kandidatë në garë, zgjidhet sot kreu i degës së PD Lezhë

Procesi zgjedhor për drejtimin e degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Lezhë po zhvillohet këtë të diel, ku anëtarësia do të votojë për kryetarin e ri të strukturës lokale.
Në garë janë tre kandidatë: Donika Ndoj, Paulin Marku dhe Salvator Kaçaj.
Gjatë ditëve të fundit, kandidatët kanë zhvilluar takime me strukturat dhe anëtarët e partisë në Lezhë, ku kanë prezantuar platformat dhe prioritetet e tyre për organizimin, ristrukturimin dhe forcimin e degës në nivel vendor.
Në fushatën e brendshme është vënë theksi te rritja e angazhimit të anëtarësisë, zgjerimi me prurje të reja dhe përgatitja për sfidat e ardhshme elektorale. Kandidatët kanë kërkuar mbështetjen e demokratëve të Lezhës, duke premtuar transparencë, bashkëpunim dhe një prani më aktive në terren.
Procesi i votimit pritet të vijojë gjatë gjithë ditës, ndërsa rezultatet do të shpallen pas përfundimit të numërimit të votave.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd