Sot derbi i madh Partizani Tirana – KF Tirana, bardheblutë për mbijetesë, të kuqtë për moral

TIRANË – Java e 24-t e Kategoria Superiore sjell derbin e tretë sezonal të kryeqytetit mes Partizani Tirana dhe KF Tirana.
Sfida do të luhet këtë të diel, në orën 16:30, në stadiumin Air Albania Stadium dhe konsiderohet shumë më tepër se një ndeshje për 3 pikë.
Bardheblutë për mbijetesë, të kuqtë për moral
Për trajnerët Oltijon Kërnaja dhe Ardian Nuhiu, kjo përballje është vendimtare në këtë fazë të sezonit. Veçanërisht për Tiranën, që synon t’i largohet zonës së rrezikut, derbi merr vlerë jetike në garën për mbijetesë.
“Sigurisht është përballje e fortë, do të hyjmë për të marrë 3 pikë dhe të vazhdojmë punën si javën e fundit”, u shpreh Kërnaja në prag të sfidës.
Në dy ndeshjet e mëparshme mes skuadrave këtë sezon, bilanci është i barabartë: një fitore 0-3 për Tiranën dhe një fitore 0-2 për Partizanin.
Duel për titull edhe në Shkodër
Po këtë të diel, në stadiumin Loro Boriçi Stadium, KF Vllaznia Shkodër pret AF Elbasani, në një tjetër sfidë të rëndësishme për kreun e tabelës.
Kapiteni Bekim Balaj ka kërkuar fitore për të festuar në mënyrën më të mirë 107-vjetorin e themelimit të klubit shkodran.
“Edhe kjo festë më e bukur e bën 3-pikëshi, kështu përqendrimi është maksimal. Kemi marrë ndeshjet me radhë dhe kjo tregon forcë,” u shpreh Balaj.
Një e diel me emocione të forta në futbollin shqiptar, ku derbi i kryeqytetit dhe beteja për titull në Shkodër pritet të mbajnë të ndezur garën në elitën e futbollit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd